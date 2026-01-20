Transfer de top la CSM  O jucătoare din naționala Suediei, la București din sezonul viitor

Tyra Axner (23 de ani), interul stânga din naționala Suediei, a semnat cu CSM București.

Handbalista evoluează în acest moment la Metz Handball și se va alătura lotului „tigroaicelor” începând cu sezonul viitor.

Tyra Axner a semnat cu CSM București

CSM București a anunțat transferul handbalistei Tyra Axner, una dintre cele mai importante jucătoare de la Metz.

Axner evoluează pentru naționala Suediei, echipă alături de care a obținut locul 4 la Jocurile Olimpice de la Paris, din vara anului 2024.

În cariera sa, Axner a mai jucat la Lugi, Herning-Ikast Handbold și Mykobing Falster, iar din 2024 îmbracă tricoul lui Metz.

„CSM București anunță transferul handbalistei Tyra Axnér, începând cu sezonul competițional următor.

Născută la 18 martie 2002, Tyra Axnér este o jucătoare suedeză de handbal de origine germană, care evoluează în prezent pentru Metz Handball.

Piesă de bază în echipa națională a Suediei, interul stânga a demonstrat că explozia și viteza în mecanica acțiunilor, inteligența în joc și deciziile mature precum și versatilitatea ei alături de disciplina defensivă, fac din tânără viitoare tigroaică o jucătoare de temut pentru echipele adverse”, a transmis CSM București, prin intermediul site-ului oficial.

Tyra Axner, după ce a semnat cu CSM București: „Sunt entuziasmată”

Tyra Axner a oferit o scurtă declarație despre transferul la CSM și a vorbit și despre colaborarea pe care o va avea cu Bojana Popovic, antrenoarea „tigroaicelor”.

„Sunt entuziasmată că următorul pas din cariera mea va fi alături de CSM, club cu istorie și cu o sală de joc extraordinară. Sunt recunoscătoare că voi lua parte la scrierea istoriei în viitor.

CSM București este unul dintre cele mai mari cluburi din handbalul feminin care a și avut înaintea mea jucătoare suedeze pe care, când eram copil, le admiram atunci când reprezentau CSM.

Sunt nerăbdătoare să muncesc din greu și să cunosc toți oamenii care fac parte din club. Aștept cu interes să lucrez cu Bojana Popovic, care a fost una dintre cele mai bune, și sunt sigură că voi învăța și mă voi dezvolta alături de ea.

De asemenea, sunt foarte entuziasmată să îi cunosc pe fani, să joc în fața lor și să trăiesc atmosfera incredibilă din arena!”, a spus Tyra Axner, la semnarea contractului cu CSM.

Anterior, CSM București le-a mai prezentat pe Daria Dimitreva, Dorottya Faluvegi, Csenge Kuczora și Pernille Brandenborg.

