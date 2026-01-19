„Nu a fost ușor” 😅 Filipe Coelho, reacție surprinzătoare după ce U Craiova a zdrobit din nou Petrolul: „A trebuit să suferim”

PETROLUL - U CRAIOVA 0-4. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre succesul categoric al echipei sale.

Pentru a doua oară în acest sezon, Universitatea Craiova a reușit să se impună fără emoții cu Petrolul. Cele două echipe s-au întâlnit și în Cupa României, iar oltenii au câștigat tot cu 4-0.

PETROLUL - U CRAIOVA 0-4 . Filipe Coelho, după victoria zdrobitoare de la Ploiești: „Nu a fost ușor” 😅

În ciuda victoriei convingătoare a echipei sale, antrenorul oltenilor a avut o reacție suprinzătoare și a spus ce l-a nemulțumit la partida de pe „Ilie Oană”.

„Sunt mulțumit. A fost un meci diferit față de cel din Cupă. Jucătorii au înțeles ceea ce avem de făcut. Este un rezultat corect.

Nu a fost ușor. Am încercat să înscriem ca să rezolvăm partida. În unele momente a trebuit să suferim.

Am avut această capacitate. În repriza a doua puteam să controlăm mai bine meciul, să avem mai multă posesie, dar rezultatul este corect”, a spus Coelho la Digi Sport.

Întrebat despre faza ultimului gol, la care Luca Băsceanu l-a rugat pe Al Hamlawi să execute penalty-ul, portughezul a replicat:

„Pentru mine nu contează cine înscrie. Este o muncă de echipă. Atacanții, extremele, toți muncesc pentru fazele care duc la gol. Importantă este echipa. Nu mă uit la vârstă, ci la modul în care muncesc”.

Filipe Coelho: „Piața de transfer este deschisă”

Coelho a vorbit și despre situația lui Nsimba și Baiaram, jucători care au refuzat să plece din Bănie, deși au avut oferte de transfer.

„Eu sunt antrenorul, lucrez cu jucătorii pe care îi am. Nu știm niciodată ce se poate întâmpla, piața de transfer este deschisă. Noi vrem să scoatem maximum cu jucătorii pe care îi avem la dispoziție”, a concluzionat Coelho.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova a terminat etapa pe primul loc, cu 43 de puncte, la unul în fața celor de la Rapid și la două de Dinamo.

Pentru olteni urmează confruntarea cu FC Botoșani. Meciul din Bănie este programat sâmbătă, cu începere de la ora 20:00, și se va vedea în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport