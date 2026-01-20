„Nu ai cum să faci asta acum” Cristi Săpunaru crede că Gâlcă va avea probleme după transferul lui Moruțan: „Situație delicată”
Cristi Săpunaru și Olimpiu Moruțan/ Foto: sportpictures.eu - montaj GOLAZO.ro
„Nu ai cum să faci asta acum” Cristi Săpunaru crede că Gâlcă va avea probleme după transferul lui Moruțan: „Situație delicată”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.01.2026, ora 09:00
alt-text Actualizat: 20.01.2026, ora 09:04
  • Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul căpitan al Rapidului, a vorbit despre transferul iminent în Giulești al lui Olimpiu Moruțan (26 de ani).

După o jumătate de sezon sub așteptări la Aris Salonic, Moruțan este gata de o revenire în Liga 1. Fostul jucător al celor de la FCSB este așteptat să semneze cu formația antrenată de Constantin Gâlcă.

Cristi Săpunaru, despre transferul lui Olimpiu Moruțan: „Situație delicată pentru Gâlcă

Întrebat despre transferul internaționalului român la Rapid, Săpunaru este de părere că singurul post care i se potrivește lui Moruțan în primul „11” al giuleștenilor este acela de mijlocaș ofensiv.

Jucătorul în vârstă de 26 de ani poate juca și în bandă, însă ar trebui să-l scoată din primul „11” pe unul dintre Alexandru Dobre și Claudiu Petrila.

Fostul fotbalist de la FCSB poate evolua și în centru, însă fostul căpitan din Giulești susține că Grameni și Christensen sunt greu de scos din formula de start a lui Gâlcă.

„E un transfer foarte bun pentru Rapid. Cred că număr 10 l-aș vedea jucând. În benzi, nu ai cum să scoți un jucător la ora asta. Contează cum vrea să joace Costel Gâlcă.

Și la mijloc sunt Grameni, Christensen, jucători care au jucat bine și te ajută.

E dificil pentru el să aleagă unde să-l pună. Eu cred că va juca număr 10, nu poți să scoți extremele de la Rapid.

E într-o situație delicată Costel Gâlcă. Când a jucat Christensen număr 6, Rapid a avut probleme. Când a jucat Christensen număr 8, nu au mai fost probleme defensive.

Cum să-l scoți pe Grameni, care te-a ajutat? Eu nu văd nicio problemă, e doar alegerea antrenorului. E un jucător bun, care te poate ajuta să te bați la campionat”, a declarat Săpunaru, citat de digisport.ro.

2.000.000 de euro
este cota lui Olimpiu Moruțan, conform Transfermarkt

În această iarnă, echipa antrenată de Costel Gâlcă a transferat, până acum, trei jucători: atacantul Daniel Paraschiv, fundașul Robert Sălceanu și portarul Dejan Iliev.

Florin Vulturar: „Am auzit pur și simplu că e aproape de Rapid”

În ciuda faptului că Florin Vulturar, impresarul lui Moruțan, discutase cu Gigi Becali pentru revenirea acestuia la FCSB, jucătorul s-a răzgândit în ultimul moment și pare că se îndreaptă spre Rapid.

„Și a rămas așa câteva zile. Și după aia am auzit pur și simplu că e aproape de Rapid. Eu nemaivorbind aceste două zile cu el. Și a fost așa un blackout pentru noi. Vă dați seama, ne-a șocat puțin.

Ne-a surprins puțin (n.r. - decizia lui Moruțan). Ne-a surprins și pe mine și pe nașul (n.r. - Gigi Becali). Dar în fine, da, până la urmă e decizia băiatului”, a spus Florin Vulturar, duminică, la Digi Sport Matinal.

Transferat de Aris de la Pisa în vara anului trecut, Olimpiu Moruțan nu a avut randamentul așteptat în Grecia. Fotbalistul român a jucat 16 meciuri, fără să reușească să înscrie sau să ofere vreo pasă decisivă.

  • De-a lungul carierei sale, Moruțan a mai jucat în România pentru U Cluj, FC Botoșani și FCSB, iar în afara țării a evoluat la Galatasaray, Pisa și Ankaragucu.
316 meciuri
a jucat, până acum, Olimpiu Moruțan în cariera sa. A marcat 33 de goluri și a oferit 54 de pase decisive

