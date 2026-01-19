Petrolul - U Craiova 0-4. Eugen Neagoe, tehnicianul „lupilor”, s-a declarat complet dezamăgit de greșelile enorme făcute de elevii săi.

Eugen Neagoe reușise să îndrepte parcursul celor de la Petrolul după preluarea băncii tehnice, însă prahovenii au ajuns din nou la patru meciuri consecutive fără victorie în Liga 1, clubul fiind mai aproape de linia roșie decât de play-off.

Petrolul - U Craiova 0-4 . Eugen Neagoe: „ Le-am făcut patru cadouri”

La finalul partidei, Neagoe nu și-a putut explica greșelile jucătorilor săi.

„Nu mai contează ocaziile adversarului atunci când faci, efectiv, patru cadouri... Cred că băieții mei nu știu că luna cadourilor a trecut. Nu mai e luna cadourilor, s-a dus de mult. Să faci cadouri, să dai efectiv pasă la adversar, să o bage în poartă, asta n-am lucrat la antrenament, sincer. Chiar n-am făcut așa ceva.

Dar, mă rog, ăsta este fotbalul. Golurile se marchează și din cadouri, și din greșeli mari. Eu, efectiv, nu-mi imaginam că putem să facem asemenea greșeli. Chiar am avut momente foarte bune, dar, când greșești de maniera asta și dai adversarilor mingi să le bage în poartă, la ce poți să speri? La ce? La nimic.

Chiar dacă am întâlnit o echipă bună, asta nu contează. Nu mai pot să comentez nimic la scorul ăsta, dar mi-aș dori și eu să beneficiez de cadouri așa cum am făcut noi astăzi. Și nu este prima dată. Am tot făcut cadouri pe parcursul acestui campionat”, a declarat Neagoe, la Digi Sport.

Însă, tehnicianul e de părere că sezonul poate fi salvat, iar Petrolul să rămână în primul eșalon:

„Este timp. Nu cred că arătăm ca o echipă de retrogradare. Eu nu cred asta, sub nicio formă. Eu cred că am avut momente și astă seară când am arătat că suntem o echipă bună”.

În ultimele 8 etape din sezonul regulat, Petrolul are misiuni foarte dificile, cu Farul, Dinamo, Rapid,FC Argeș sau CFR Cluj.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport