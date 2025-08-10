La un pas de bătaie VIDEO. Îmbrânceli între doi jucători englezi în amicalul Marseille - Aston Villa » I-a rupt tricoul!
Cearta dintre Greenwood și Mings FOTO Imago
La un pas de bătaie VIDEO. Îmbrânceli între doi jucători englezi în amicalul Marseille - Aston Villa » I-a rupt tricoul!

George Neagu
Publicat: 10.08.2025, ora 13:01
Actualizat: 10.08.2025, ora 14:13
  • Tyrone Mings (32 de ani) și Mason Greenwood (23 de ani) au fost protagoniștii unui scandal în amicalul dintre Olympique Marseille și Aston Villa.

Marseille a reușit să se impună în fața lui Aston Villa în amicalul de sâmbătă, 9 august, scor 3-1. O „dublă” reușită de Aubameyang și un gol marcat de Greenwood i-au adus victoria formației lui Roberto De Zerbi.

Tyrone Mings și Mason Greenwood, momente tensionate

Meciul a fost întrerupt de un scandal iscat între Tyrone Mings și Mason Greenwood. Jucătorul formației lui De Zerbi l-a faultat la mijlocul terenului pe Amadou Onana, ceea ce a stârnit conflictul, potrivit sportbible.com.

Greenwood l-a faultat din spate pe Onana, jucătorul belgian a reacționat imediat, iar cei doi au început să se împingă reciproc.

Tyrone Mings a venit nervos spre fostul jucător al lui Manchester United, l-a prins de tricou și l-a împins violent. De acolo a pornit o ceartă generală între jucătorii celor două echipe. Finalul conflictului l-a surprins pe Greenwood cu tricoul sfâșiat.

Fanii clubului Aston Villa l-au lăudat pe Mings pentru că și-a apărat coechipierul.

Un utilizator a scris: „Acesta este unul dintre motivele pentru care îl iubim atât de mult pe Mings”.

Un al doilea a adăugat: „Tyrone Mings l-a tratat cu brutalitate pe Mason Greenwood”.

Un al treilea a remarcat: „Tyrone Mings i-a rupt tricoul lui Mason Greenwood. N-are cum să nu-ți placă să vezi asta”.

Alte comentarii au scris: „Tyrone Mings este acum jucătorul meu preferat” și „respectul meu pentru Tyrone Mings a explodat”, scrie Daily Mail.

Greenwood, transfer cu probleme la Marseille

Marseille l-a transferat pe Mason Greenwood de la Manchester United în 2024 pentru 26 de milioane de euro.

Când Marseille a anunțat transferul atacantului englez, fanii au protestat și au început o campanie în social media folosind hashtag-ul #GreenwoodNotWelcome.

Fanii francezi și primarul orașului Marsilia, Benoit Payan, s-au opus aducerii jucătorului acuzat de violență domestică și agresiune sexuală, care a scăpat însă de acuzații.

40 de milioane de euro
valorează Mason Greenwood, conform Transfermarkt

Cu toate acestea, Marseille a finalizat transferul, iar Greenwood a reușit să înscrie 22 de goluri în 36 de meciuri.

Englezul a avut probleme și cu legea. Acesta a fost suspendat de Manchester United în ianuarie 2022, înainte de a fi acuzat nouă luni mai târziu de tentativă de viol, agresiune și violență domestică.

El a negat acuzațiile, iar ele au fost retrase în februarie 2023.

11:27
