La un pas de bătaie VIDEO. Îmbrânceli între doi jucători englezi în amicalul Marseille - Aston Villa » I-a rupt tricoul!

Tyrone Mings (32 de ani) și Mason Greenwood (23 de ani) au fost protagoniștii unui scandal în amicalul dintre Olympique Marseille și Aston Villa.

Marseille a reușit să se impună în fața lui Aston Villa în amicalul de sâmbătă, 9 august, scor 3-1. O „dublă” reușită de Aubameyang și un gol marcat de Greenwood i-au adus victoria formației lui Roberto De Zerbi.

Tyrone Mings și Mason Greenwood, momente tensionate

Meciul a fost întrerupt de un scandal iscat între Tyrone Mings și Mason Greenwood. Jucătorul formației lui De Zerbi l-a faultat la mijlocul terenului pe Amadou Onana, ceea ce a stârnit conflictul, potrivit sportbible.com.

Greenwood l-a faultat din spate pe Onana, jucătorul belgian a reacționat imediat, iar cei doi au început să se împingă reciproc.

Tyrone Mings a venit nervos spre fostul jucător al lui Manchester United, l-a prins de tricou și l-a împins violent. De acolo a pornit o ceartă generală între jucătorii celor două echipe. Finalul conflictului l-a surprins pe Greenwood cu tricoul sfâșiat.

Tyrone Mings absolutely manhandling Mason Greenwood 😂😂😂😂 pic.twitter.com/XI2Yxfa12W — george (@StokeyyG2) August 9, 2025

Fanii clubului Aston Villa l-au lăudat pe Mings pentru că și-a apărat coechipierul.

Un utilizator a scris: „Acesta este unul dintre motivele pentru care îl iubim atât de mult pe Mings”.

Un al doilea a adăugat: „Tyrone Mings l-a tratat cu brutalitate pe Mason Greenwood”.

Un al treilea a remarcat: „Tyrone Mings i-a rupt tricoul lui Mason Greenwood. N-are cum să nu-ți placă să vezi asta”.

Alte comentarii au scris: „Tyrone Mings este acum jucătorul meu preferat” și „respectul meu pentru Tyrone Mings a explodat”, scrie Daily Mail.

Greenwood, transfer cu probleme la Marseille

Marseille l-a transferat pe Mason Greenwood de la Manchester United în 2024 pentru 26 de milioane de euro.

Când Marseille a anunțat transferul atacantului englez, fanii au protestat și au început o campanie în social media folosind hashtag-ul #GreenwoodNotWelcome.

Fanii francezi și primarul orașului Marsilia, Benoit Payan, s-au opus aducerii jucătorului acuzat de violență domestică și agresiune sexuală, care a scăpat însă de acuzații.

40 de milioane de euro valorează Mason Greenwood, conform Transfermarkt

Cu toate acestea, Marseille a finalizat transferul, iar Greenwood a reușit să înscrie 22 de goluri în 36 de meciuri.

Englezul a avut probleme și cu legea. Acesta a fost suspendat de Manchester United în ianuarie 2022, înainte de a fi acuzat nouă luni mai târziu de tentativă de viol, agresiune și violență domestică.

El a negat acuzațiile, iar ele au fost retrase în februarie 2023.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport