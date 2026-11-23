Soția boxerului Tyson Fury (38 de ani), Paris, a dezvăluit că sportivul britanic a fost diagnosticat cu schizofrenie.

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Tyson Fury se confruntă cu probleme serioase de sănătate mintală, apărute în urma victoriei sale împotriva lui Wladimir Klitschko, în 2015, pentru titlul mondial la categoria grea.

Tyson Fury a fost diagnosticat cu schizofrenie

În cadrul documentarului Netflix intitulat „Tyson Fury”, Paris, soția boxerului, a dezvăluit cum a reușit să identifice semnele care arătau că Tyson Fury se lupta cu probleme de sănătate mintală.

Întrebată de când au început problemele lui Tyson, Paris Fury a indicat că încă din adolescență:

„Când ieșeam împreună, vedeam diferențe în modul lui de a gândi față de alți oameni.

Nu avea pur și simplu o personalitate liniară, constantă. Avea stări de euforie, apoi căderi bruște. Părea mereu o persoană diferită, știi?”, a spus aceasta, conform ladbible.com.

Erau două lumi care se ciocneau complet. Nu puteam să înțeleg de ce voia doar să se antreneze, să mănânce, să doarmă și să o ia de la capăt... Eram doi adolescenți foarte tineri și încăpățânați care s-au căsătorit și s-au mutat împreună într-o rulotă de 7 metri. Paris, soția lui Tyson Fury

Documentarul Netflix prezintă modul în care Tyson a suferit de psihoză. Anterior, boxerul fusese diagnosticat cu mai multe tulburări psihice, printre care tulburare bipolară, depresie, anxietate, tulburare obsesiv-compulsivă (TOC) și tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD), susține Daily Mail.

Tyson Fury, afectat și după pierderea copilului său

Problemele de sănătate mintală ale lui Fury au ieșit la iveală în perioadele de traumă din viața lui, inclusiv după pierderea unui copil pe care îl aștepta împreună cu Paris.

În documentar, soția boxerului a mărturisit că știa că există probleme cu sarcina ei, dar le-a ținut ascunse față de Tyson.

„Am primit un telefon de la medici în care mi s-a spus că bebelușul murise și că trebuia să îl nasc. Dar s-a ajuns în punctul în care nu mai exista nicio soluție și nu mai puteam evita subiectul, așa că i-am spus lui Tyson.

El a fost alături de mine, am trecut prin asta împreună, iar când am ieșit din spital am luat decizia comună să aducem copilul acasă”, a dezvăluit Paris Fury.

La acea vârstă gestațională, de obicei nu îți dau voie să îl iei acasă, dar le-am spus: «Nu, face parte din familia mea, îl iau cu mine». Aveam un ceas mare și scump de acum câțiva ani, care venise într-o cutie masivă din lemn masiv de mahon. Am dus bebelușul la tatăl meu și l-am îngropat în grădină, eu și frații mei. Tyson Fury

Paris Fury a vorbit apoi despre perioada dificilă prin care a trecut cu Tyson după pierderea copilului lor.

„Nu îmi amintesc foarte multe din săptămâna aceea. Îmi amintesc doar că eram acasă, priveam mica grădină în care se afla și cam atât.

Nici acum nu îmi place să vorbesc despre asta. Amândoi am fost cu inima frântă. Simți o durere despre care nu îți poți imagina că va trece vreodată”.

Problemele lui Tyson Fury s-au intensificat după meciul cu Klitschko

În 2015, Tyson Fury s-a luptat cu Wladimir Klitschko pentru titlul mondial la categoria grea. Britanicul a ieșit învingător după runda a 12-a, prin decizie unanimă.

După acea luptă, Tyson Fury s-a confruntat cu dependența drogurilor, alcoolului și petrecerilor.

„Aveam lumea la picioare și am aruncat totul pe fereastră. Eram doar o epavă supraponderală, dependentă de alcool și droguri. Pierdusem tot ce conta vreodată pentru mine”, a spus ulterior Tyson Fury.

Am trecut prin toate stările posibile pentru el. Îmi era milă de el, îmi era rușine cu el, îmi frângea inima. Paris Fury

Paris Fury a dezvăluit și momentul când Tyson era internat în spital:

„Tyson se uita la mine, stătea întins pe pat, avea un aparat conectat la inimă și era îngrozit de-a binelea.

M-a privit drept în ochi și mi-a spus: «Paris, scoate-mă de aici, încearcă să mă omoare. Cei din Illuminati sunt toți implicați în asta. Nu mă pot face să tac, așa că vor să scape de mine».

Eram atât de speriată, speriată pentru el. Puteam să văd că nu mai era el însuși, parcă i se declanșase ceva în minte”, a spus soția boxerului, care era însărcinată la acea vreme.

Cuvintele nu pot descrie întunericul în care mă aflam. Era o versiune reală a focurilor iadului. Credeam că voi ajunge într-o cameră capitonată, cu ușa încuiată, și asta mă îngrozea teribil. Anxietatea mă paraliza, nu o puteam depăși. Tyson Fury

Paris Fury: „Medicii au spus că are o formă ușoară de schizofrenie”

Paris a declarat mai apoi în cadrul documentarului că Tyson Fury a fost diagnosticat cu schizofrenie.

„Medicii au spus că are o formă ușoară de schizofrenie și nici măcar atunci nu mi-a picat fisa.

Am zis: «Nu fiți ridicoli, ce tot spune doctorița despre schizofrenie? Nebunii periculoși sunt schizofrenici, el nu este schizofrenic».

Nu auzisem niciodată de tulburarea bipolară. Când cineva mi-a explicat, în sfârșit, ce înseamnă, am zis: «Uau, i se potrivește mănușă»”, a spus soția britanicului.

Simptomele „pozitive” ale schizofreniei includ halucinațiile, ideile delirante și gândirea dezorganizată, astfel încât o persoană cu această afecțiune psihică poate vedea, auzi, simți sau crede lucruri pe care alții nu le percep.

De asemenea, persoana respectivă poate vorbi fără sens pentru cei din jur sau poate schimba brusc subiectul conversației, fără avertisment și fără nicio legătură aparentă cu ceea ce spunea cu o clipă înainte.

Pentru Tyson Fury urmează meciul cu Anthony Joshua de la categoria grea, programat pe 11 decembrie, la Cardiff, pe Principality Stadium, o arenă cu o capacitate de până la 78.000 de spectatori pentru meciurile de box.

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