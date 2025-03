U BT Cluj, eliminată Campioana României ratează semifinalele EuroCup , după o nouă înfrângere în fața celor de la Valencia Basket

U BT Cluj a fost învinsă de Valencia Basket, scor 74-98, în sferturile de finală ale BKT EuroCup.

Echipa lui Mihai Silvăşan a ratat calificarea în premieră în semifinalele competiției internaționale.

Confruntarea de miercuri seara dintre U BT Cluj și Valencia Basket nu a fost singura din acest sezon dintre cele două echipe.

Acestea s-au mai întâlnit de două ori și în grupa B, când ardelenii au pierdut ambele partide: 96-105 și 80-108.

U BT Cluj, eliminată din EuroCup

U BT Cluj a condus de două ori în startul partidei, dar, treptat, jucătorii gazdelor au profitat de calitățile fizice superioare și au reușit să preia conducerea pe tabela de marcaj.

Băieții lui Mihai Silvășan au ratat câteva aruncări ușoare, iar, în apărare nu au putut face față ritmului impus de adversari. După primul sfert, U BT Cluj s-a văzut condusă cu scorul de 15-30.

În cel de-al doilea sfert, spaniolii au continuat să-și arate superioritatea valorică. D.J. Seeley, Sasu Salin și Gediminas Orelik de la U BT Cluj au încercat să mențină echipa pe urmele formației lui Pedro Martinez, însă repriza secundă s-a terminat 53-36 pentru Valencia.

U BT Cluj, replică solidă în partea secundă

Imediat după pauză, Mihai Silvășan a introdus pe teren o formulă mai defensivă, schimbare care i-a pus pe spanioli în dificultate.

Ardelenii au beneficiat de aruncări deschise de care nu au profitat și nu au reușit să reducă decalajul pe tabela de marcaj. La finalul penultimului act, diferența dintre cele două formații era de 18 puncte, 70-52, în favoarea Valenciei.

Ultimul sfert de oră a început cu decizia arbitrilor a anula coșul de 3 puncte al lui Zavier Simpson. În urma acestei decizii, „studenții” au încercat un ultim asalt pentru a forța o revenire în meci. Valencia Basket a rezistat și pe final s-a distanțat și mai mult, câștigând cu 98-74.

Cei mai buni marcatori de la Valencia au fost:

Chris Jones - 14 puncte

Semi Ojeleye - 13 puncte

Jean Montero - 12 puncte

Xabi Lopez-Arostegui - 10 puncte

Matt Costello - 10 puncte

Remarcații echipei pregătite de Mihai Silvășan:

Adam Mokoka - 12 puncte

Zach Hankins - 12 puncte, 13 recuperări

Zavier Simpson - 12 puncte, 10 pase decisive

Karel Guzman - 11 puncte

Gediminas Orelik - 11 puncte

Mihai Silvășan: „Sunt mândru de ce am realizat”

La conferința de presă de după terminarea partidei din Spania, antrenorul ardelenilor și-a felicitat elevii și a transmis că este mândru de ce a realizat în acest an pe plan internațional.

„În primul rând, felicitări Valenciei. A fost echipa mai bună în această seară. A arătat un baschet bun tot sezonul. S-a calificat mai departe, noi ne oprim aici. Evident, sunt mândru de ce am realizat.

Legat de acest meci, nu trebuie să ne fie rușine. Am venit aici, am luptat, ne-am creat aruncări bune, am avut momente bune în apărare, dar au fost prea buni pentru noi astăzi.

Trebuie să mergem mai departe, să luăm ce e bun pentru noi. Pentru clubul nostru, cu siguranță e un lucru foarte bun ce s-a întâmplat în ultimii doi ani, că am terminat în Top 8 în EuroCup. Trebuie să ne hrănim cu asta și să încercăm să construim pentru a fi mai buni an de an”, a spus Mihai Silvășan, potrivit gsp.ro.

Trupa lui Mihai Silvășan a părăsit pentru al doilea an consecutiv EuroCup din faza sferturilor de finală.

În următorul act al competiției, Valencia o va întâlni pe Hapoel Tel Aviv, care a trecut cu scorul de 67-61 de Turk Telekom.