Când va reveni Sorana Cîrstea Antrenorul sportivei, după accidentarea suferită: „E prin Europa, pe la medici” +6 foto
Sorana Cîrstea
Tenis

Când va reveni Sorana Cîrstea Antrenorul sportivei, după accidentarea suferită: „E prin Europa, pe la medici”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 18:22
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, 15 WTA) a suferit o accidentare după turneul de la US Open și va rata următoarele competiții importante.
  • Adrian Cruciat, antrenorul sportivei, a dezvăluit care ar putea fi turneul unde Sorana va reveni pe terenul de tenis.
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Cu un parcurs remarcabil și o performanță bună la turneele de Grand Slam din acest an, Sorana Cîrstea a reușit să obțină cea mai bună clasare a carierei, locul 15, chiar în sezonul despre care a transmis că va fi ultimul în tenisul profesionist.

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Adrian Cruciat: „Sper să putem reveni la Wuhan”

Sorana va rata turneele WTA Singapore și WTA Beijing, însă antrenorul e încrezător într-o revenire la Wuhan.

„Sorana încă este prin Europa, pe la medici. Cu siguranță, 100% va rata turneul de la Singapore și, foarte probabil, și pe cel de la Beijing, de 1.000 de puncte. Sper să putem reveni de la Wuhan”, a declarat Adrian Cruciat.

Turneul de la Wuhan se va desfășura între 12 și 18 octombrie 2026.

În plus, Cruciat a vorbit și despre sezonul excelent al Soranei Cîrstea, care a prevăzut că va avea un parcurs bun de la începutul anului.

„Ea, la începutul sezonului, a declarat neoficial că va avea cel mai bun sezon al carierei. Asta înainte să înceapă. Deci ea știa că se pregătește bine, că jocul este la un nivel foarte ridicat.

Nivelul jocului a crescut constant, încă de anul trecut au început aceste evoluții foarte bune”, a mai transmis antrenorul.

Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)
Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)

Galerie foto (6 imagini)

Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Mirra Andreeva, victorie în fața Soranei Cîrstea la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)
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Anul acesta, Cîrstea a avut câteva evoluții impresionante, reușind să ajungă în turul al doilea la Australian Open, turul al treilea la Wimbledon și până în „sferturi” la Roland Garros.

La ultimul Grand Slam, US Open, aceasta a fost eliminată în „optimi” de Jessica Pegula.

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