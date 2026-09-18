„Nu se întâmplă prea des” Luis de la Fuente critică Barcelona:  „Îmi pare rău că n-au beneficiat de asta” +11 foto
Luis de la Fuente/ Foto: IMAGO
Campionate

„Nu se întâmplă prea des” Luis de la Fuente critică Barcelona: „Îmi pare rău că n-au beneficiat de asta”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 18:21
alt-text Actualizat: 18.09.2026, ora 19:00
  • Luis de la Fuente (65 de ani), selecționerul Spaniei, a criticat clubul FC Barcelona pentru că nu a oferit un omagiu campionilor mondiali.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Evenimentul ar fi trebuit să aibă loc la primul meci al catalanilor din acest sezon pe teren propriu, cu Athletic Bilbao (2-0), din etapa #2 din La Liga.

Barcelona a decis să anulează omagiul adus campionilor mondiali și să organizeze o acțiune dedicată steagului „Estelada”, după atacurilor poliției asupra suporterilor campioanei Spaniei la meciul cu Elche (5-0).

România, aproape de victorie „Tricolorii” mai au nevoie de un singur punct pentru a învinge Indonezia în Cupa Davis
Citește și
România, aproape de victorie „Tricolorii” mai au nevoie de un singur punct pentru a învinge Indonezia în Cupa Davis
Citește mai mult
România, aproape de victorie „Tricolorii” mai au nevoie de un singur punct pentru a învinge Indonezia în Cupa Davis

Luis de la Fuente: „Îmi pare rău că nu au beneficiat de această recunoaștere”

În ziua în care a anunțat lotul pentru meciurile din Liga Națiunilor, Luis de la Fuente a susținut și o conferință de presă în care a fost întrebat și despre evenimentul anulat de Barcelona:

„Îmi pare rău că nu au beneficiat de această recunoaștere. Nu se întâmplă prea des.

Dar oriunde merg, sunt recunoscuți. Tuturor le place să fie recunoscuți acasă”, a declarat Luis de la Fuente, citat de marca.com.

  • Barcelona a avut nu mai puțin de opt jucători în lotul Spaniei la CM 2026: Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Ferran Torres, Dani Olmo, Pedri, Gavi, Joan Garcia și Eric Garcia.
  • Transferat între timp la PSG, Ferran Torres a fost decisiv în finala câștigată cu Argentina, scor 1-0.
Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg
Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (1).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (3).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (4).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (5).jpg
+11 Foto
labels.photo-gallery

Luis de la Fuente: „Balonul de Aur i l-aș da unui spaniol”

Chestionat și cu privire la jucătorul care ar trebui să câștige Balonul de Aur, selecționerul Spaniei a replicat:

„L-aș da unui spaniol. Nu am nicio preferință între Rodri sau Lamine. Ambii îl merită”, a mai spus de la Fuente.

În acest an, Balonul de Aur se va decerna pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre, din Anglia.

Ediția din acest an va fi a 70-a din istorie, iar Londra a fost aleasă ca gazdă în semn de omagiu pentru Sir Stanley Matthews, primul câștigător al premiului.

Lotul Spaniei pentru meciurile din Liga Națiunilor

  • Portari: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Josep Martinez (Inter Milano)
  • Fundaşi: Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), Eric Garcia (Barcelona), Marc Pubill (Atletico Madrid), Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid), Marc Cucurella (Real Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham).
  • Mijlocaşi: Rodri Hernandez (Barcelona), Pedri Gonzalez (Barcelona), Fermín Lopez (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Alex Baena (Atlético Madrid).
  • Atacanţi: Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Bilbao), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Víctor Muñoz (Liverpool), Roberto Fernández (Espanyol).

Programul Spaniei în Liga Națiunilor:

  • 26 septembrie: Anglia – Spania
  • 29 septembrie: Spania – Croația
  • 3 octombrie: Spania – Cehia
  • 6 octombrie: Croația – Spania
  • 12 noiembrie: Cehia – Spania
  • 15 noiembrie: Spania – Anglia

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
spania barcelona cm 2026 luis de la fuente
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:32
Dan Șucu, în culmea fericirii FOTO. Reacția spectaculoasă a patronului Rapidului după ce fiul său a marcat în Giulești
Dan Șucu, în culmea fericirii FOTO. Reacția spectaculoasă a patronului Rapidului după ce  fiul său a marcat în Giulești
08:58
Tragedie în Italia A murit unul dintre cei mai faimoși jucători din istoria lui Inter. Mesajul transmis de echipa lui Cristi Chivu
Tragedie în Italia A murit unul dintre cei mai faimoși jucători din istoria lui Inter. Mesajul transmis de echipa lui Cristi Chivu
06:45
Stenograma cenzurii GOLAZO.ro are înregistrarea audio din ședința FRH în care s-a cerut intimidarea și reducerea la tăcere a unui angajat TVR
Stenograma cenzurii GOLAZO.ro are înregistrarea audio din ședința FRH în care s-a cerut intimidarea și reducerea la tăcere a unui angajat TVR
05:00
„Mi se ridică puțin părul în cap” Adrian Mutu, despre bullying: de ce crede că părinții nu trebuie să intervină la fiecare conflict
„Mi se ridică puțin părul în cap” Adrian Mutu, despre bullying: de ce crede că  părinții nu trebuie să intervină la fiecare conflict
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Top stiri
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din  Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
Nationala
18.09
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
Citește mai mult
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din  Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Diverse
18.09
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Citește mai mult
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași  a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Diverse
18.09
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Citește mai mult
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași  a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Film horror pe Aeroportul Otopeni, m-am simțit ca atunci când am participat la Asia Express
B365
18.09
Film horror pe Aeroportul Otopeni, m-am simțit ca atunci când am participat la Asia Express
Citește mai mult
Film horror pe Aeroportul Otopeni, m-am simțit ca atunci când am participat la Asia Express

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 23 rapid 24 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 14 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share