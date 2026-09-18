„Nu se întâmplă prea des” Luis de la Fuente critică Barcelona: „Îmi pare rău că n-au beneficiat de asta”

Luis de la Fuente (65 de ani), selecționerul Spaniei, a criticat clubul FC Barcelona pentru că nu a oferit un omagiu campionilor mondiali.

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Evenimentul ar fi trebuit să aibă loc la primul meci al catalanilor din acest sezon pe teren propriu, cu Athletic Bilbao (2-0), din etapa #2 din La Liga.

Barcelona a decis să anulează omagiul adus campionilor mondiali și să organizeze o acțiune dedicată steagului „Estelada”, după atacurilor poliției asupra suporterilor campioanei Spaniei la meciul cu Elche (5-0).

Luis de la Fuente: „Îmi pare rău că nu au beneficiat de această recunoaștere”

În ziua în care a anunțat lotul pentru meciurile din Liga Națiunilor, Luis de la Fuente a susținut și o conferință de presă în care a fost întrebat și despre evenimentul anulat de Barcelona:

„Îmi pare rău că nu au beneficiat de această recunoaștere. Nu se întâmplă prea des.

Dar oriunde merg, sunt recunoscuți. Tuturor le place să fie recunoscuți acasă”, a declarat Luis de la Fuente, citat de marca.com.

Barcelona a avut nu mai puțin de opt jucători în lotul Spaniei la CM 2026: Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Ferran Torres, Dani Olmo, Pedri, Gavi, Joan Garcia și Eric Garcia.

Transferat între timp la PSG, Ferran Torres a fost decisiv în finala câștigată cu Argentina, scor 1-0.

Luis de la Fuente: „Balonul de Aur i l-aș da unui spaniol”

Chestionat și cu privire la jucătorul care ar trebui să câștige Balonul de Aur, selecționerul Spaniei a replicat:

„L-aș da unui spaniol. Nu am nicio preferință între Rodri sau Lamine. Ambii îl merită”, a mai spus de la Fuente.

În acest an, Balonul de Aur se va decerna pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre, din Anglia.

Ediția din acest an va fi a 70-a din istorie, iar Londra a fost aleasă ca gazdă în semn de omagiu pentru Sir Stanley Matthews, primul câștigător al premiului.

Lotul Spaniei pentru meciurile din Liga Națiunilor

Portari : Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Josep Martinez (Inter Milano)

: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Josep Martinez (Inter Milano) Fundaşi : Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), Eric Garcia (Barcelona), Marc Pubill (Atletico Madrid), Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid), Marc Cucurella (Real Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham).

: Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), Eric Garcia (Barcelona), Marc Pubill (Atletico Madrid), Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid), Marc Cucurella (Real Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham). Mijlocaşi : Rodri Hernandez (Barcelona), Pedri Gonzalez (Barcelona), Fermín Lopez (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Alex Baena (Atlético Madrid).

: Rodri Hernandez (Barcelona), Pedri Gonzalez (Barcelona), Fermín Lopez (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Alex Baena (Atlético Madrid). Atacanţi: Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Bilbao), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Víctor Muñoz (Liverpool), Roberto Fernández (Espanyol).

Programul Spaniei în Liga Națiunilor:

26 septembrie: Anglia – Spania

Anglia – Spania 29 septembrie: Spania – Croația

Spania – Croația 3 octombrie: Spania – Cehia

Spania – Cehia 6 octombrie: Croația – Spania

Croația – Spania 12 noiembrie: Cehia – Spania

Cehia – Spania 15 noiembrie: Spania – Anglia

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