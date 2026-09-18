„Nu se întâmplă prea des” Luis de la Fuente critică Barcelona: „Îmi pare rău că n-au beneficiat de asta”

- Luis de la Fuente (65 de ani), selecționerul Spaniei, a criticat clubul FC Barcelona pentru că nu a oferit un omagiu campionilor mondiali.
Evenimentul ar fi trebuit să aibă loc la primul meci al catalanilor din acest sezon pe teren propriu, cu Athletic Bilbao (2-0), din etapa #2 din La Liga.
Barcelona a decis să anulează omagiul adus campionilor mondiali și să organizeze o acțiune dedicată steagului „Estelada”, după atacurilor poliției asupra suporterilor campioanei Spaniei la meciul cu Elche (5-0).
Luis de la Fuente: „Îmi pare rău că nu au beneficiat de această recunoaștere”
În ziua în care a anunțat lotul pentru meciurile din Liga Națiunilor, Luis de la Fuente a susținut și o conferință de presă în care a fost întrebat și despre evenimentul anulat de Barcelona:
„Îmi pare rău că nu au beneficiat de această recunoaștere. Nu se întâmplă prea des.
Dar oriunde merg, sunt recunoscuți. Tuturor le place să fie recunoscuți acasă”, a declarat Luis de la Fuente, citat de marca.com.
- Barcelona a avut nu mai puțin de opt jucători în lotul Spaniei la CM 2026: Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Ferran Torres, Dani Olmo, Pedri, Gavi, Joan Garcia și Eric Garcia.
- Transferat între timp la PSG, Ferran Torres a fost decisiv în finala câștigată cu Argentina, scor 1-0.
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Luis de la Fuente: „Balonul de Aur i l-aș da unui spaniol”
Chestionat și cu privire la jucătorul care ar trebui să câștige Balonul de Aur, selecționerul Spaniei a replicat:
„L-aș da unui spaniol. Nu am nicio preferință între Rodri sau Lamine. Ambii îl merită”, a mai spus de la Fuente.
În acest an, Balonul de Aur se va decerna pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre, din Anglia.
Ediția din acest an va fi a 70-a din istorie, iar Londra a fost aleasă ca gazdă în semn de omagiu pentru Sir Stanley Matthews, primul câștigător al premiului.
Lotul Spaniei pentru meciurile din Liga Națiunilor
- Portari: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Josep Martinez (Inter Milano)
- Fundaşi: Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), Eric Garcia (Barcelona), Marc Pubill (Atletico Madrid), Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid), Marc Cucurella (Real Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham).
- Mijlocaşi: Rodri Hernandez (Barcelona), Pedri Gonzalez (Barcelona), Fermín Lopez (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Alex Baena (Atlético Madrid).
- Atacanţi: Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Bilbao), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Víctor Muñoz (Liverpool), Roberto Fernández (Espanyol).
Programul Spaniei în Liga Națiunilor:
- 26 septembrie: Anglia – Spania
- 29 septembrie: Spania – Croația
- 3 octombrie: Spania – Cehia
- 6 octombrie: Croația – Spania
- 12 noiembrie: Cehia – Spania
- 15 noiembrie: Spania – Anglia