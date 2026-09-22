„Jucători pe care îi dorim”  Conducerea lui U Cluj confirmă interesul pentru Stanciu și Burcă: „Sunt discuții”
Foto: Imago
Superliga

„Jucători pe care îi dorim” Conducerea lui U Cluj confirmă interesul pentru Stanciu și Burcă: „Sunt discuții”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.09.2026, ora 16:43
  • Radu Constantea, președintele clubului U Cluj, a confirmat interesul „șepcilor roșii” pentru internaționalii români Nicolae Stanciu (33 de ani) și Andrei Burcă (33 de ani).
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Stanciu și Burcă, fotbaliști care evoluează în China la Dalian Yingbo, respectiv Yunnan Yukun, sunt principalele ținte ale lui U Cluj, club care ar fi aproape să obțină semnătura celor doi.

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Radu Constantea: „Stanciu şi Burcă sunt doi jucător pe care-i dorim la U Cluj”

Președintele clubului U Cluj a dezvăluit că Stanciu și Burcă sunt doriți la echipa lui Cristiano Bergodi. Fotbaliști ar dori să se stabilească în țară.

Stanciu şi Burcă sunt doi jucător pe care-i dorim la U Cluj, dar sunt convins că şi alte formaţii şi-i doresc. Sunt anumite discuţii, dar deocamdată nu putem vorbi. Mai au contracte din China, din punct de vedere financiar nu putem concura cu cluburile din China.

În acelaşi timp, cred că sunt şi echipe din România care sunt interesate de cei doi jucători şi oferă salarii competitive. Dar avem şi noi argumente şi din acest punct de vedere, vom aştepta perioada următoare şi vom vedea dacă reuşim să închidem aceste discuţii.

Dacă se vor întoarce în România şi vor alege U Cluj, cu siguranţă nu vor alege din punct de vedere financiar.

Ţinând cont de situaţia personală, legată de oraş, atunci putem interveni cu argumente din punct de vedere al stabilităţii, al clubului, al proiectului în sine şi să ne ridicăm la un nivel confortabil din punct de vedere financiar. Nu putem concura nici cu cluburile din China, nici cu cluburile din top 2-3 din România, dacă şi-i doresc”, a declarat Constantea, conform fanatik.ro.

În Superliga, Nicolae Stanciu a evoluat doar pentru FC Vaslui și FCSB, reușind să câștige 6 trofee, toate în tricoul grupării roș-albastre: două titluri, două Cupe ale Ligii, o Cupă a României și o Supercupă.

De-a lungul carierei, internaționalul român a mai jucat la Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac și Genoa.

1,8 milioane de euro
este cota de piață a lui Nicolae Stanciu, conform Transfermarkt

Burcă a evoluat în România pentru Aerostar, SC Bacău, FC Botoșani și CFR Cluj. În vara lui 2023, fundașul a plecat de la CFR Cluj la Al-Okhdood, în Arabia Saudită.

Fundașul a mai jucat la Bani Yas, în Emiratele Arabe Unite, iar din 2025 evoluează la Yunnan Yukun.

1,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Andrei Burcă, conform Transfermarkt

Atât Nicolae Stanciu, cât și Andrei Burcă, au fost convocați de selecționerul Gheorghe Hagi pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor.

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