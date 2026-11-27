Suporterii Universității Craiova prezenți la meciul disputat la Brighton, 0-4, în Conference League, au atras atenția printr-un moment pirotehnic organizat în tribune

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Atmosfera creată de fanii olteni a fost remarcată și de spectatorii englezi, care au apreciat spectacolul, dar au ridicat și întrebări cu privire la modul în care obiectele interzise au ajuns în stadion.

Show-ul pregătit de galeria Craiovei a contrastat cu regulile stricte de acces aplicate pe stadioanele din Anglia.

În timp ce torțele au fost folosite în sectorul ocupat de suporterii români, fanii gazdelor au remarcat diferența dintre ceea ce s-a întâmplat în tribune și controalele riguroase la care sunt supuși în mod obișnuit.

Fanii Craiovei, remarcați de englezi pentru show-ul pirotehnic

Craiova fans in good voice at the Amex https://t.co/QEkB2vhhFq — Kieran Maguire (@KieranMaguire) November 26, 2026

Spectacolul pirotehnic al oltenilor a stârnit reacții în rândul suporterilor englezi. O parte dintre aceștia au privit cu admirație atmosfera creată de fanii români, însă au fost și voci care s-au întrebat cum au reușit aceștia să introducă torțele pe stadion.

Întrebările au pornit de la măsurile de securitate aplicate în mod obișnuit la meciurile din Anglia.

Spectatorii au remarcat în comentarii că, în condițiile în care accesul cu obiecte precum capacele sticlelor de apă sau termosuri este restricționat, prezența materialelor pirotehnice în tribune pare greu de explicat:

„Torțele și fumigenele au fost o surpriză destul de șocantă. Așa cum au spus și alții, oare cum au reușit să treacă de controlul de securitate cu ele?! Totuși, trebuie să recunosc că fanii lor au fost admirabili: au continuat să cânte și să-și încurajeze echipa până la final”

„Eu am crezut că scopul câinilor de afară era să detecteze explozibil. În plus, oare steagurile nu sunt arme improvizate? Dacă aș fi fost steward, nu mi-aș fi dorit să fiu lovit cu unul”

„O mulțime de suporteri ai echipei oaspete în tribuna de jos, dinspre est. Eram înconjurați de ei. Au fost însă foarte pașnici – am avut noroc cu asta!”

Massive shoutout to the Craiova away fans tonight! 👏🏻💙🤍 Absolutely incredible support from them, safe journey home to you all! 🫶🏻 #Brighton #BHAFC https://t.co/mNAOh0pF07 — Andrew James (@AndrewJames1901) November 26, 2026

„Mi s-a părut că fanii lor au fost extraordinari și au făcut multă gălăgie până la bun sfârșit. Îmi plac torțele, dar te întrebi totuși cum stau lucrurile cu controalele de securitate, în condițiile în care, dacă te-ar prinde cu un capac de sticlă la tine, te-ai alege cu o suspendare de 20 de meciuri!”

„Și noi nu avem voie cu capace de sticlă sau termosuri”

„Eu nu am putut intra cu o sacoșă în care aveam o pătură și un termos cu o băutură fierbinte, dar ei au intrat cu torțe”

„Erau un grup foarte animat, o adevărată plăcere să-i privești. Ador serile europene!”

„Culmea, au aprins torțele chiar deasupra unui logo UEFA!”

În Premier League, torțele, fumigenele și celelalte materiale pirotehnice sunt interzise pe stadion, atât pentru suporterii gazdelor, cât și pentru cei ai echipei oaspete. Regulile nu se limitează doar la interdicția de a le aprinde: este sancționată și deținerea acestora în incinta arenei.

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