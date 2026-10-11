„Joacă bine când vrea”  „Tricolorul” certat de Gică Craioveanu : „Când va învăța să facă asta, va fi top” +33 foto
Foto: montaj GOLAZO.ro
Nationala

„Joacă bine când vrea” „Tricolorul” certat de Gică Craioveanu: „Când va învăța să facă asta, va fi top”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 16:35
alt-text Actualizat: 11.10.2026, ora 16:35
  • Gică Craioveanu (58 de ani) l-a criticat aspru pe Andrei Rațiu (28 de ani), fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano și al echipei naționale.
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Rațiu este la ora actuală cel mai bine cotat jucător român ( 24 de milioane de euro), însă fotbalistul a avut evoluții oscilante la prima acțiune oficială a lui Gică Hagi la revenirea pe banca echipei naționale.

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Gică Craioveanu, despre Andrei Rațiu: „Când va învăţa să se apere, va fi top

Fostul mare internațional a criticat lipsa de disciplină a fundașului în ceea ce privește faza defensivă.

„Raţiu are oarecum carenţe pe plan defensiv. Joacă bine în Spania când vrea. În meciurile mari, cu Real Madrid şi Barcelona, a avut doi balauri în faţă, Vinícius şi Raphinha, şi a jucat foarte bine, pentru că s-a dedicat fazei defensive.

Când începe să atace, să urce şi uită să se întoarcă, e grav. E greu, iar multe goluri s-au marcat pe acea bandă. Repet, este un fotbalist foarte bun de la mijloc în sus. Când va învăţa să se apere, va fi top”, a declarat Gică Craioveanu, citat de primasport.ro.

Fundașul lateral a rămas la Rayo Vallecano în acest sezon, după ce a ratat la limită un transfer la Fulham, iar în ultimii doi s-a vorbit frecvent despre o posibilă mutare a acestuia la Barcelona.

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Andrei Rațiu a lipsit la primul meci al lui Rayo, după pauza internațională

Meciul dintre Rayo Vallecano și Athletic Bilbao a fost suspendat după ce fanii gazdelor au protestat masiv împotriva lui Raul Martin Presa (49 de ani), președintele și proprietarul clubului din Vallecas. Suporterii au aruncat pe teren mii de avioane de hârtie.

Andrei Rațiu nu a fost nici măcar pe bancă. Absența sa a fost cauzată strict de motive medicale, nu de o decizie a antrenorului.

6 meciuri
a jucat Rațiu pentru Rayo în acest sezon: a marcat un gol

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