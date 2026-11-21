- Zohran Mamdani e pasionat de fotbal. Primarul New Yorkului fan Arsenal a dezvăluit la conferință motivul pentru care a apărut în cârje și cu piciorul drept fixat într-o orteză.
Zohran Mamdani, 35 de ani, primarul New Yorkului de la 1 ianuarie 2026, a fost mereu pasionat de fotbal.
Fan Arsenal, politicianul democrat joacă „soccer” de câte ori are ocazia. Uneori, se accidentează ca un fotbalist.
Mamdani: „Am marcat un gol și am uitat că am 35 de ani. Mi-am rupt tendonul lui Ahile”
Chiar și lovit, nu renunță la ceea ce trebuie să facă zi de zi ca primar. Inclusiv participarea la conferințele de presă.
Vineri, deși suferise o leziune gravă în seara precedentă într-un joc împotriva reporterilor acreditați la Primărie, a apărut în fața jurnaliștilor în cârje, la care a renunțat cât timp a vorbit. Avea piciorul drept fixat într-o orteză.
A explicat cu umor ce s-a întâmplat. „Am jucat aseară un meci de soccer contra presei, meci pe care l-am câștigat cu 10-5”, a spus Mamdani, potrivit Politico.com. Rezultatul e contestat de ziariști, care susțin că a fost 8-4 sau 8-5.
„Am marcat un gol la scurt timp după ce am intrat pe teren și am uitat că am 35 de ani. La scurt timp după aceea, mi-am rupt tendonul lui Ahile”.
Mamdani: „Voi mai juca fotbal peste nouă luni”
Primarul a aterizat greșit pe piciorul drept, părăsind terenul șchiopătând. Și-a pus imediat o pungă cu gheață. La spital, a aflat diagnosticul.
„Voi purta această orteză timp de șase până la opt săptămâni. Și voi mai juca fotbal peste aproximativ nouă luni”, a precizat Mamdani.
La conferința de vineri, acesta a anunțat planul de a închide închisoarea Rikers Island.