Zohran Mamdani e pasionat de fotbal. Primarul New Yorkului fan Arsenal a dezvăluit la conferință motivul pentru care a apărut în cârje și cu piciorul drept fixat într-o orteză.

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Zohran Mamdani, 35 de ani, primarul New Yorkului de la 1 ianuarie 2026, a fost mereu pasionat de fotbal.

Fan Arsenal, politicianul democrat joacă „soccer” de câte ori are ocazia. Uneori, se accidentează ca un fotbalist.

Mamdani: „Am marcat un gol și am uitat că am 35 de ani. Mi-am rupt tendonul lui Ahile”

Chiar și lovit, nu renunță la ceea ce trebuie să facă zi de zi ca primar. Inclusiv participarea la conferințele de presă.

Vineri, deși suferise o leziune gravă în seara precedentă într-un joc împotriva reporterilor acreditați la Primărie, a apărut în fața jurnaliștilor în cârje, la care a renunțat cât timp a vorbit. Avea piciorul drept fixat într-o orteză.

Mamdani a venit la conferință și cu tendonul ahilean rupt. Foto: Imago

A explicat cu umor ce s-a întâmplat. „Am jucat aseară un meci de soccer contra presei, meci pe care l-am câștigat cu 10-5”, a spus Mamdani, potrivit Politico.com. Rezultatul e contestat de ziariști, care susțin că a fost 8-4 sau 8-5.

„Am marcat un gol la scurt timp după ce am intrat pe teren și am uitat că am 35 de ani. La scurt timp după aceea, mi-am rupt tendonul lui Ahile”.

Mamdani: „Voi mai juca fotbal peste nouă luni”

Primarul a aterizat greșit pe piciorul drept, părăsind terenul șchiopătând. Și-a pus imediat o pungă cu gheață. La spital, a aflat diagnosticul.

Mayor Zohran Mamdani says he tore his achilles playing a friendly game of soccer with the press and will be in a boot for 6-8 weeks. MORE: https://t.co/8lZY7d9J8L https://t.co/ieRUtZGvB4 — Henry Rosoff (@HenryRosoff) November 20, 2026

„Voi purta această orteză timp de șase până la opt săptămâni. Și voi mai juca fotbal peste aproximativ nouă luni”, a precizat Mamdani.

La conferința de vineri, acesta a anunțat planul de a închide închisoarea Rikers Island.

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