Știați noua regulă UEFA? De ce nu putem avea Liverpool - Real Madrid pe Anfield sau Inter - Arsenal pe San Siro în faza principală a Ligii Campionilor
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Știați noua regulă UEFA? De ce nu putem avea Liverpool - Real Madrid pe Anfield sau Inter - Arsenal pe San Siro în faza principală a Ligii Campionilor

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 16:41
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 16:41
  • UEFA a actualizat regulamentul privind tragerea la sorți pentru faza principală din Liga Campionilor.
  • Modificarea introduce o limitare care le privește direct pe Liverpool și Inter.
  • Tragerea la sorți a fazei principale din Champions League 2026/27 este programată pentru joi, 27 august, la Monaco, de la ora 19:00.
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O regulă puțin cunoscută a UEFA prevede ca nicio confruntare individuală între aceleași două echipe nu se poate juca pentru al treilea sezon consecutiv pe terenul aceleiași gazde în faza principală a Ligii Campionilor.

Condiția este prevăzută la articolul 16.03 și a fost introdusă pentru procedura tragerii la sorți a sezonului 2026/27.

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De ce nu putem avea Liverpool - Real Madrid pe Anfield sau Inter - Arsenal pe San Siro în faza principală a Ligii Campionilor

Liverpool și Real Madrid s-au întâlnit pe Anfield în faza principală a ligii în ultimele două ediții de Champions League.

În noiembrie 2024, Liverpool s-a impus cu 2-0, prin golurile lui Alexis Mac Allister și Cody Gakpo.

Un an mai târziu, în noiembrie 2025, Liverpool a câștigat din nou, de această dată cu 1-0, golul fiind marcat de Mac Allister.

Prin urmare, o nouă confruntare Liverpool - Real Madrid pe Anfield în 2026/27 ar fi a treia ediție consecutivă în care același meci s-ar disputa pe același stadion, cu Liverpool în postura de gazdă, ceea ce noua regulă UEFA interzice, scrie uefa.com.

Dacă cele două cluburi sunt extrase una împotriva celeilalte în faza ligii, meciul este posibil, dar doar cu Madridul ca gazdă. Restul programului va fi ajustat pentru a menține regula de 4 meciuri acasă și 4 în deplasare.

Un alt exemplu care nu e posibil un nou Inter - Arsenal, pe San Siro. Englezii nu pot fi programați din nou în deplasare pe stadionul lui Inter, dacă cele două echipe vor fi din nou extrase împreună.

În sezonul 2024/25, pe San Siro, Inter s-a impus cu 1-0 în fața lui Arsenal, în faza principală a Ligii Campionilor.

În sezonul 2025/26, tot pe San Siro, Inter a pierdut, scor 1-3, cu Arsenal, pe San Siro, în faza principală a Ligii Campionilor.

De ce a introdus UEFA această condiție

Din sezonul 2024/25, competiția nu mai are tradiționala fază a grupelor cu 32 de echipe. În locul ei există o fază principală cu 36 de formații, fiecare echipă disputând opt meciuri împotriva unor adversari diferiți.

Noul sistem a făcut tragerea la sorți mult mai complexă. Fiecare club trebuie să primească un anumit număr de adversari din diferite urne, cu meciuri acasă și în deplasare, iar UEFA trebuie să evite simultan mai multe combinații imposibile.

Formatul competițional al Ligii Campionilor prevede ca fiecare echipă calificată în faza ligii să joace 8 meciuri împotriva a 8 adversari diferiți: 4 partide pe teren propriu și 4 partide în deplasare.

În cazul în care Liverpool și Real Madrid, respectiv Inter și Arsenal se întâlnesc în fazele eliminatorii, meciurile se joacă în sistem tur-retur fără nicio restricție legată de partidele din anii precedenți.

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