„Arena Națională nu va mai fi blocată”  VIDEO:  Justin Ștefan, anunț important pentru FCSB și Dinamo: „Primarul ne-a promis asta” +22 foto
Foto: GOLAZO.ro
Superliga

„Arena Națională nu va mai fi blocată” VIDEO: Justin Ștefan, anunț important pentru FCSB și Dinamo: „Primarul ne-a promis asta”

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 15:31
  • Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a dezvăluit discuția pe care a purtat-o cu Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, în privința Arenei Naționale.
  • Oficialul LPF a anunțat că cel mai mare stadion al țării va fi disponibil pentru meciurile din play-off-ul Ligii 1 din acest sezon.
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În ultimele luni, Arena Națională nu a fost disponibilă pentru fotbal din cauza evenimentelor care au fost organizate pe stadion.

Decizia le-a afectat pe Dinamo și FCSB, care au fost nevoite să dispute meciurile de pe teren propriu pe stadionul „Arcul de Triumf” sau Ghencea.

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VIDEO. Justin Ștefan, anunț despre Arena Națională: „Nu va mai fi blocată”

Inclusiv derby-ul dintre Dinamo și FCSB, programat pe 5 septembrie, se va juca pe „Arcul de Triumf”, din cauză că Arena Națională este indisponibilă.

Weekend-ul acesta, FCSB va disputa meciul cu UTA Arad din etapa 7 pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște. Starea proastă a gazonului de pe arenele din București a determinat conducerea roș-albaștrilor să ia această decizie.

Justin Ștefan a dezvăluit că a purtat o discuție cu Ciprian Ciucu, în care primarul a promis că pe Arena Națională se vor disputa, anul viitor, cele mai atractive meciuri din Liga 1: cele din play-off.

Domnul primar (n.r. Ciprian Ciucu) ne-a promis că pentru ceea ce înseamnă meciurile din play-off-ul sau play-out-ul competiției din sezonul actual, Arena Națională nu va mai fi blocată.

Domnul primar a spus că face tot posibilul să fie disponibilă Arena Națională undeva la finalul august, începutul septembrie. Sperăm să putem juca fotbal acolo la începutul septembrie.

Și încă o dată cred că mesajul trebuie să fie clar: Arena Națională nu va fi niciodată pe profit. Arena Națională va continua să fie pe pierdere.

Cineva trebuie să-și asume acea pierdere. Însă, în mod normal, pentru o arenă sportivă ar trebui să aibă prioritate sportul.

Iar în privința altor evenimente, ar trebui să ai doar evenimente majore. Cum a fost cu concertul Metallica sau un festival foarte important.

Nu putem să ne trezim în situația în care pentru tot felul de evenimente Arena Națională nu este disponibilă pentru fotbal”, a declarat Justin Ștefan.

Gino Iorgulescu, președintele LPF, a reacționat: „Deocamdată, primarul e într-o situație în care nu poate să se ocupe de stadion.

Noi am dat programul pentru anul următor ca să nu mai facă de când începe campionatul spectacole ca să se strice stadionul. Să vedem dacă se respectă”.

Justin Ștefan, despre starea gazonului de pe stadioanele din București: „Este mult mai bună decât acum 5 ani”

În contextul în care cluburile din Liga 1 s-au plâns de starea gazonului de pe stadioanele din România, Justin Ștefan consideră că terenurile nu se află într-o stare așa de proastă.

„Calitatea stadioanelor din Superliga este mult mai bună decât acum 5 ani sau decât acum 10 ani. Sunt probleme punctuale, sunt probleme care trebuie discutate cu administratorii stadioanelor, nu cu Liga Profesionistă de Fotbal, nu cu Federația Română de Fotbal și sunt probleme care pot fi rezolvate relativ ușor.

Dacă mergem împreună la toate arenele din Superliga, vom vedea că lucrurile nu sunt așa cum le discutăm pentru a crea, în primul rând, conținut. Nu cred că e cazul să exagerăm cu starea stadioanelor.

Deja de câteva săptămâni nu discutăm decât despre astea, când problemele fotbalului și ale sportului în România sunt cu totul altele”, a declarat Justin Ștefan.

FOTO. Cum arată gazonul de pe „Arcul de Triumf”

Așa arată gazonul de pe stadionul Arcul de Triumf, înainte de Dinamo - U Cluj (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Așa arată gazonul de pe stadionul Arcul de Triumf, înainte de Dinamo - U Cluj (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (22 imagini)

Așa arată gazonul de pe stadionul Arcul de Triumf, înainte de Dinamo - U Cluj (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) Așa arată gazonul de pe stadionul Arcul de Triumf, înainte de Dinamo - U Cluj (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) Așa arată gazonul de pe stadionul Arcul de Triumf, înainte de Dinamo - U Cluj (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) Așa arată gazonul de pe stadionul Arcul de Triumf, înainte de Dinamo - U Cluj (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) Așa arată gazonul de pe stadionul Arcul de Triumf, înainte de Dinamo - U Cluj (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro)
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Gino Iorgulescu a abordat la rândul său acest subiect:

„La stadioane nu avem nicio atribuție. Ce, să le facem noi (n.r. LPF) stadioanele cluburilor? La licențiere au fost aprobate stadioanele care au fost propuse, dar în timp dacă s-a deteriorat stadionul, trebuie să găsească alte soluții, să ne indice alte stadioane unde ar putea juca. Cum acum se joacă un meci la Târgoviște”.

În urmă cu mulți ani aveam fotbalul peste nivelul actual. Erau calificări la echipa națională și se juca pe niște stadioane care erau mult mai proaste decât sunt acum. Asta nu e problema noastră, e problema cluburilor care trebuie să-și ia specialiști. Gino Iorgulescu, președinte LPF

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