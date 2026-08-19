România uimește Europa!  UEFA a publicat listele primelor două categorii ale arbitrilor. Suntem pe o poziție incredibilă , peste Anglia și Portugalia

Trei nume importante s-au retras din arbitrajul european în această vară: slovenul Vincic, englezul Taylor și francezul Bastien

În categoria Elite și Categoria 1, primele două nivele la UEFA, România are 4 centrali, fiind depășită doar de Germania, Italia, Spania și Franța

Arbitrajul românesc, comparativ cu locul ocupat în clasamentul coeficienților cupelor europene, dar și al echipelor naționale, e la distanță mare în față

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Arbitrajul românesc e în plină expansiune la nivel internațional, în ciuda prestațiilor care lasă tot mai mult de dorit pe plan intern. Influența lui Kyros Vassaras la forul de la Nyon, grație relației de naș-fin cu secretarul general UEFA, grecul Theodor Theodoridis, se vede în prezența tot mai mare a centralilor români în categoriile cele mai importante ale arbitrilor cu ecuson FIFA.

UEFA a făcut publică astăzi listele cu centralii din categoria Elite și cei din Categoria 1, după ce 3 nume mari au renunțat la cariera de arbitru:

Slovenul Slavko Vincic, nimeni altul decât arbitrul finalei Campionatului Mondial, Spania - Argentina 1-0

Englezul Anthony Taylor, care a fost și el la Mondial și care acum conduce Comisia de Arbitri din Turcia

Francezul Benoît Bastien, care nu a fost la recentul CM, el fiind în umbra mult mai cunoscuților Turpin și Letexier

În continuare, România are un nume în Elite, e vorba despre Istvan Kovacs, care rulează acolo de mai mulți ani și are are deja la activ toate finalele celor 3 competiții intercluburi europene. Prin ieșirea lui Vincic și Taylor, Kovacs e considerat în momentul de față la Nyon în Top 3-4, alături de Marciniak și de cei doi francezi, Turpin și Letexier.

În categoria Elite sunt 31 de arbitri din 21 de țări. În schimb, în Categoria 1 sunt 60 de centrali, iar aici România are nu mai puțin de 3 arbitri: Marian Barbu, Horațiu Feșnic și Radu Petrescu.

În cele două categorii, România e prezentă cu 4 nume, ceea ce urcă țara noastră pe locul 5 pe continent, la egalitate cu Olanda. Suntem peste Anglia, Portugalia și Belgia.

CE ȚĂRI AU CEL PUȚIN 3 ARBITRI ÎN PRIMELE DOUĂ CATEGORII UEFA

Germania 7 arbitri

Spania 6

Italia 5

Franța 5

ROMÂNIA 4

Olanda 4

Anglia 3

Portugalia 3

Polonia 3

Belgia 3

Serbia 3

Ce meciuri au arbitrat cei 4 arbitri români în sezonul trecut, începând cu faza principală a celor 3 competiții europene

ISTVAN KOVACS (41 de ani)

7 meciuri în Champions League

2 meciuri în Europa League

MARIAN BARBU (38 ani)

1 meci în Champions League

1 meci în Europa League

1 meci în Conference League

HORAȚIU FEȘNIC (36 ani)

4 meciuri în Europa League

RADU PETRESCU (43 ani)

3 meciuri în Europa League

În afara celor 4, România mai are pe lista FIFA încă 3 nume: Szabolcs Kovacs, Rareș Vidican și Andrei Chivulete. Dintre aceștia, Chivulete e văzut de UEFA ca fiind practic fără nici o perspectivă, el având parte de rapoarte negative la anumite meciuri.

Din perspectiva arbitrilor stăm foarte bine, pe locul 5, însă cu echipele de club, dar și la nivel de echipă națională suntem foarte jos.

În clasamentul la zi al coeficienților cupelor europene, România e abia pe 22 și în acest sezon vom avea o singură echipă într-o fază principală, fie în Europa League, fie în Conference, pe Universitatea Craiova. Cu echipa națională, în clasamentul FIFA, luând în calcul doar țările din Europa, suntem și mai jos, pe locul 26!

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