Nicolae Stanciu (33 de ani) a marcat un nou gol pentru Dalian Yingbo în remiza, 1-1, cu Shanghai Port, într-o restanță din etapa #18 din China.

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Căpitan atât la echipa națională a României, cât și la echipa de club, mijlocașul a fost integralist la Dalian Yingbo în duelul cu câștigătoarea ultimelor trei ediții din China.

Nicolae Stanciu e pe val în China! A marcat și în poarta campioanei

Stanciu și-a continuat forma excelentă din ultima vreme și a reușit să puncteze în minutul 22 al partidei, când a transformat cu emoții o lovitură de pedeapsă.

În minutul 83, internaționalul român a fost implicat și într-un moment tensionat. Shanghai Port a beneficiat, la rândul său, de un penalty.

Stanciu s-a îndreptat spre executant, iar mai mulți jucători ai gazdelor au intervenit pentru a-l îndepărta din zonă. Mijlocașul de 33 de ani a continuat să se certe cu adversarii, dar lucrurile s-au calmat rapid.

Wei Zhen a executat penalty-ul, dar a trimis pe lângă poartă, iar Dalian Yingbo era la doar câteva minute de a pleca cu toate cele trei puncte de pe terenul campioanei.

Nicolae is very angry and Shanghai misses a penalty pic.twitter.com/UbtIyks1Cs — TheFootballZone (@football_t69515) August 19, 2026

Cu toate acestea, Xinxiang Li a restabilit egalitatea și implicit scorul final în minutul 91.

9 goluri și 4 pase decisive are Stanciu în 21 de partide disputate pentru Dalian Yingo. Cinci dintre goluri au fost marcate în ultimele 8 meciuri

După remiza cu Shanghai Port, Dalian Yingbo ocupă locul 6, cu 33 de puncte, la 15 în spatele liderului Chengdu Rongcheng. De partea cealaltă, campioana en-titre din China este doar pe 8, cu 26 de puncte.

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