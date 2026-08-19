- Nicolae Stanciu (33 de ani) a marcat un nou gol pentru Dalian Yingbo în remiza, 1-1, cu Shanghai Port, într-o restanță din etapa #18 din China.
Căpitan atât la echipa națională a României, cât și la echipa de club, mijlocașul a fost integralist la Dalian Yingbo în duelul cu câștigătoarea ultimelor trei ediții din China.
Nicolae Stanciu e pe val în China! A marcat și în poarta campioanei
Stanciu și-a continuat forma excelentă din ultima vreme și a reușit să puncteze în minutul 22 al partidei, când a transformat cu emoții o lovitură de pedeapsă.
În minutul 83, internaționalul român a fost implicat și într-un moment tensionat. Shanghai Port a beneficiat, la rândul său, de un penalty.
Stanciu s-a îndreptat spre executant, iar mai mulți jucători ai gazdelor au intervenit pentru a-l îndepărta din zonă. Mijlocașul de 33 de ani a continuat să se certe cu adversarii, dar lucrurile s-au calmat rapid.
Wei Zhen a executat penalty-ul, dar a trimis pe lângă poartă, iar Dalian Yingbo era la doar câteva minute de a pleca cu toate cele trei puncte de pe terenul campioanei.
Cu toate acestea, Xinxiang Li a restabilit egalitatea și implicit scorul final în minutul 91.
După remiza cu Shanghai Port, Dalian Yingbo ocupă locul 6, cu 33 de puncte, la 15 în spatele liderului Chengdu Rongcheng. De partea cealaltă, campioana en-titre din China este doar pe 8, cu 26 de puncte.