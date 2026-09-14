UEFA păstrează locuri Rusiei! Planul șocant pregătit de UEFA pentru cupele europene

UEFA vrea să reprimească Rusia în competițiile continentale intercluburi, deși războiul declanșat de Moscova în Ucraina nu dă semne că va înceta în curând.

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Peste patru ani și jumătate au trecut de când a început războiul din Ucraina.

Rusia, exclusă din 2022 de UEFA și FIFA

Pe 24 februarie 2022, armata Kremlinului a invadat țara vecină și conflictul continuă, făcând ravagii în Ucraina, dar lovind și Rusia.

Sute de mii de oameni, majoritatea soldați, și-au pierdut viața în această ciocnire devastatoare.

⚡️ Russia is suffering over 40,000 casualties every month in Ukraine, yet Putin shows no willingness to end the war, NATO Secretary General Mark Rutte stated. pic.twitter.com/Z9uo2EQuwU — UNITED24 Media (@United24media) September 12, 2026

Nu există semne că războiul ar înceta în viitorul apropiat. Confruntarea rachetelor și dronelor e tot mai dură.

De la sfârșitul lui februarie 2022, UEFA și FIFA au exclus Rusia din întrecerile internaționale și nimic nu s-a schimbat de atunci.

UEFA a pregătit 4 locuri Rusiei în cupele europene

Pe acest fundal sumbru, amenințător, UEFA face o mutare șocantă. Pregătește reprimirea Rusiei în fotbalul european.

Zenit, campioana sezonului trecut în Rusia, a învins sâmbătă acasă, 2-1 cu Lokomotiv Moscova. Foto: Imago

Forul continental a alocat locurile campionatelor pentru ediția următoare a competițiilor intercluburi (2027-2028) și prima ligă rusă are patru poziții pe această listă preliminară, potrivit site-ului ucrainean Tribuna.

Campioana - primul tur preliminar de Champions League.

Câștigătoarea Cupei Rusiei - primul tur preliminar de Europa League.

Locurile 2 și 3 din campionat - turul 2 preliminar de Conference League.

Condiția pentru ca Rusia să beneficieze de aceste 4 locuri în Europa

Condiția: să se ridice interdicția Rusiei de a participa în competițiile internaționale.

Dar această blocare depinde esențial de război. Cât nu se pune capăt conflictului armat, interdicția nu poate fi ridicată.

Imagine a războiului surprinsă la Odesa sâmbătă, 12 septembrie. Foto: Imago

Și semnalele lansate de Vladimir Putin sunt și mai rele în ultima vreme.

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