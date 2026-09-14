UEFA păstrează locuri Rusiei! Planul șocant pregătit de UEFA pentru cupele europene
Aleksander Ceferin, președintele UEFA, și steagul Rusiei. Fotomontaj GOLAZO.ro
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UEFA păstrează locuri Rusiei! Planul șocant pregătit de UEFA pentru cupele europene

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 08:00
alt-text Actualizat: 14.09.2026, ora 08:00
  • UEFA vrea să reprimească Rusia în competițiile continentale intercluburi, deși războiul declanșat de Moscova în Ucraina nu dă semne că va înceta în curând. 
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Peste patru ani și jumătate au trecut de când a început războiul din Ucraina.

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Rusia, exclusă din 2022 de UEFA și FIFA

Pe 24 februarie 2022, armata Kremlinului a invadat țara vecină și conflictul continuă, făcând ravagii în Ucraina, dar lovind și Rusia.

Sute de mii de oameni, majoritatea soldați, și-au pierdut viața în această ciocnire devastatoare.

Nu există semne că războiul ar înceta în viitorul apropiat. Confruntarea rachetelor și dronelor e tot mai dură.

De la sfârșitul lui februarie 2022, UEFA și FIFA au exclus Rusia din întrecerile internaționale și nimic nu s-a schimbat de atunci.

UEFA a pregătit 4 locuri Rusiei în cupele europene

Pe acest fundal sumbru, amenințător, UEFA face o mutare șocantă. Pregătește reprimirea Rusiei în fotbalul european.

Zenit, campioana sezonului trecut în Rusia, a învins sâmbătă acasă, 2-1 cu Lokomotiv Moscova. Foto: Imago Zenit, campioana sezonului trecut în Rusia, a învins sâmbătă acasă, 2-1 cu Lokomotiv Moscova. Foto: Imago
Zenit, campioana sezonului trecut în Rusia, a învins sâmbătă acasă, 2-1 cu Lokomotiv Moscova. Foto: Imago

Forul continental a alocat locurile campionatelor pentru ediția următoare a competițiilor intercluburi (2027-2028) și prima ligă rusă are patru poziții pe această listă preliminară, potrivit site-ului ucrainean Tribuna.

  • Campioana - primul tur preliminar de Champions League. 
  • Câștigătoarea Cupei Rusiei - primul tur preliminar de Europa League. 
  • Locurile 2 și 3 din campionat - turul 2 preliminar de Conference League. 

Condiția pentru ca Rusia să beneficieze de aceste 4 locuri în Europa

Condiția: să se ridice interdicția Rusiei de a participa în competițiile internaționale.

Dar această blocare depinde esențial de război. Cât nu se pune capăt conflictului armat, interdicția nu poate fi ridicată.

Imagine a războiului surprinsă la Odesa sâmbătă, 12 septembrie. Foto: Imago Imagine a războiului surprinsă la Odesa sâmbătă, 12 septembrie. Foto: Imago
Imagine a războiului surprinsă la Odesa sâmbătă, 12 septembrie. Foto: Imago

Și semnalele lansate de Vladimir Putin sunt și mai rele în ultima vreme.

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