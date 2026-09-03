Dâmbovița Arena, tot mai aproape de inaugurare: seamănă la interior cu „Arcul de Triumf”, dar e mai mare! Stadion construit la câteva sute de metri de locul execuției soților Ceaușescu.

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Târgoviște se pregătește să intre pe lista orașelor din România cu două stadioane noi. O anomalie, pentru că orașul are o singură echipă importantă și aceea este în Liga 2!

Dâmbovița Arena, proiectul de aproximativ 55 de milioane de euro ridicat în apropierea de Dâmbovița Mall, este într-un stadiu avansat, iar lucrările importante din interiorul arenei sunt aproape de finalizare.

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Cum arată acum noua arenă din Târgoviște. Va fi inaugurată în toamnă?

GOLAZO.ro a mers la Târgoviște pentru a vedea cum arată noul stadion, iar imaginile surprinse cu drona subliniază diferența dintre interiorul aproape gata și zona exterioară, unde șantierul este încă în plină desfășurare.

Construcția a început în septembrie 2023, iar termenul pentru finalizarea lucrărilor este în această toamnă. Cel inițial a fost deja depășit cu două luni, însă există promisiuni că va fi gata în toamnă.

Inaugurarea propriu-zisă va depinde însă și de recepția stadionului, conectarea la utilități și toate procedurile necesare înainte ca spectatorii să poată intra în tribune.

La interior seamănă cu „Arcul de Triumf”

La prima vedere, pe interior, în ceea ce ține de cromatica scaunelor, comparația cu stadionul Arcul de Triumf din București este inevitabilă. Dar atât! Forma compactă a arenei, pista de atletism și acoperișul alb care înconjoară stadionul te trimit cu gândul la o arenă mult mai robustă, mai elegantă.

Dâmbovița Arena vine într-o versiune considerabil mai mare.

12.402 locuri va fi capacitatea noului stadion din Târgoviște, față de aproximativ 8.200 la „Arcul de Triumf”

Exteriorul are o identitate diferită, cu o fațadă modernă, dominată de lamelele metalice verticale în nuanțe aurii care înconjoară stadionul. Plus o pânză ce-i dă o notă elegantă.

Din aer, noua construcție este deja spectaculoasă. Acoperișul e montat, pe acesta fiind vizibile și suprafețe importante acoperite cu panouri fotovoltaice, iar tribunele au fost echipate integral cu scaune albe.

Gazonul și tribunele sunt gata. Șantierul s-a mutat în jurul stadionului

Lucrările au avansat foarte mult în interior. Gazonul este fixat și arată deja ca o suprafață pregătită pentru competiții.

Pista de atletism începe să capete forma finală. Zonele roșii sunt deja amenajate, în timp ce pe alte porțiuni se mai lucrează la stratul final.

Și tabela electronică a fost instalată, iar structurile interioare ale tribunelor sunt în mare parte finalizate.

Imaginile arată însă și utilaje, materiale de construcție și zone tehnice în care muncitorii mai au de intervenit.

Diferența cea mai mare se vede în exterior. Acolo, Dâmbovița Arena este încă un șantier. Sunt porțiuni întinse de pământ, utilaje grele, camioane, materiale depozitate și lucrări la căile de acces și la amenajările din jurul stadionului.

În anumite zone a început montarea pavajului, însă o parte importantă a infrastructurii exterioare trebuie încă finalizată.

Practic, „coaja” stadionului și arena propriu-zisă sunt foarte aproape de imaginea finală, în timp ce efortul constructorilor se concentrează acum inclusiv pe tot ceea ce trebuie să existe în jurul construcției.

Dâmbovița Arena, în cifre

12.402 locuri

271 milioane lei / aproximativ 55 milioane euro

subsol + parter + 3 etaje

pistă de atletism

peste 500 de locuri de parcare și pentru motociclete/biciclete

165 de locuri pentru presă și comentatori

75 de locuri pentru persoane cu dizabilități + 75 pentru însoțitori

săli de antrenament, încălzire și recuperare

vestiare și spațiu pentru control antidoping

Gardoș: „Va fi gata sigur în toamna aceasta”

Chindia nu se grăbește însă să anunțe mutarea pe noua arenă. Florin Gardoș, președintele clubului târgoviștean, estimează că lucrările vor fi terminate în această toamnă. Totuși, procedurile ulterioare ar putea împinge primul meci până în 2027.

„Proiectul este în grafic, din ce înțeleg eu. Va fi gata sigur în toamna aceasta, dar va mai dura până se face recepția, conectarea la utilități. Noi sperăm ca în decembrie. Cel mai probabil, vom putea juca acolo la începutul lui 2027. Cam acesta este stadiul”, a spus Florin Gardoș recent într-un interviu.

Până atunci, Chindia își dispută meciurile din Liga 2 pe stadionul „Eugen Popescu”, cealaltă arenă nouă a orașului, unde FCSB a jucat recent cu UTA. Modernizarea acesteia a costat aproximativ 15 milioane de euro, de aproape patru ori mai puțin decât investiția la Dâmbovița Arena.

Arena „Eugen Popescu” din Târgoviște

Două stadioane noi într-un oraș cu o singură echipă

Situația este cu atât mai absurdă cu cât Târgoviște va ajunge să aibă două arene moderne la doar câțiva ani distanță una de cealaltă.

Dâmbovița Arena este construită pe amplasamentul fostei unități militare în care, în decembrie 1989, au fost executați Nicolae și Elena Ceaușescu.

Zona s-a schimbat radical în ultimii ani. Activele fostei unități militare se află în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița, iar în jurul noului stadion s-a dezvoltat practic un nou pol al orașului: mall, blocuri ANL, parc și noi drumuri de acces.

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