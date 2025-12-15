Noul jucător, prezent la meci Fundașul transferat de FCSB a mers la Clinceni să-și susțină colegii

Andre Duarte (28 de ani) a semnat la începutul lunii cu FCSB, iar azi a venit să-și vadă noii colegi la treaba la meciul cu Slobozia

Stoperul trecut pe la FCU Craiova va putea evolua pentru FCSB abia din ianuarie.

Andre Duarte, cel mai nou transfer al celor de la FCSB, a mers la Clinceni la partida dintre campioana României și Unirea Slobozia.

Andre Duarte a mers la Clinceni să-și susțină noii colegide la FCSB

Fundașul central a urmărit meciul din lojă, la doar câteva zile după ce a semnat contractul cu formația roș-albastră. Acesta și-a vizitat colegii în vestiar înainte de a ieși pe teren pentru încălzire. Acesta s-a întreținut mult timp cu Mihai Stoica și Cătălin Făiniși, ofițerul de presă al clubului.

Fotbalistul portughez în vârstă de 28 de ani a ajuns la FCSB după ce și-a reziliat contractul cu maghiarii de la Ujpest. Totuși, mutarea nu este lipsită de controverse, clubul din Ungaria susținând că rezilierea a fost una unilaterală și contestând modul în care s-a produs despărțirea de jucător.

A mai jucat în România

Andre Duarte nu este la prima experiență în fotbalul românesc. Acesta a mai evoluat în trecut pentru FCU Craiova, perioadă în care prestațiile sale au atras atenția mai multor cluburi importante din Liga 1.

Inclusiv Gigi Becali, patronul FCSB, îl avea pe listă pe fundașul portughez, însă transferul nu s-a realizat din cauza prețului cerut la acea vreme de Adrian Mititelu.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport