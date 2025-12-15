Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup 

Naționala Emiratelor Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu (56 de ani), a fost învinsă în semifinalele Cupei Statelor Arabe , scor 0-3, de Maroc.

Calificată după 27 de ani în penultimul act al FIFA Arab Cup, Emiratele nu au emis pretenții în duelul cu Maroc, principala favorită la câștigarea trofeului.

Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în seminfinale la FIFA Arab Cup

Chiar și fără vedetele Achraf Hakimi, En-Nesyri sau Hakim Ziyech, selecționata africană a reușit să deschidă scorul în minutul 28 al confruntării, prin Karim El Berkaoui.

Cosmin Olăroiu a făcut tot posibilul ca echipa sa să egaleze, însă tot Maroc a fost cea care a punctat.

Aschraf El Mahdioui a dus scorul la 2-0, în minutul 83, iar Abderrazah Hamdallah a închis tabela cu reușita sa din prelungirile partidei.

S-a terminat 3-0 pentru Maroc, care a obținut calificarea în finală. Acolo va da piept cu învingătoare partidei dintre Arabia Saudită și Iordania, în timp ce pierzătoarea va lupta pentru locul 3 împotriva Emiratelor Arabe Unite.

Finala FIFA Arab Cup este programată joi, 18 decembrie, de la ora 20:00, în timp ce finala mică se joacă în aceeași zi, de la ora 15:00.

Locul 3 primește aproape 3 milioane de dolari

Ediția din 2025 a FIFA Arab Cupa a înregistrat o creștere fără precedent a premiilor în bani, valoarea totală a acestora ajungând la 36,5 milioane de dolari, o creștere de 11 milioane de dolari față de ediția precedentă.

Așadar, câștigătoare va primi 7.155.000 de dolari, echipa clasată pe locul doi 4.293.000 de dolari, echipa de pe locul trei 2.862.000 de dolari, iar echipa de pe locul patru 2.146.000 de dolari, scrie ina.iq.

Echipele care au evoluat în sferturi au câștigat deja câte 1.073.000 de dolari.

