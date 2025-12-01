Andre Duarte, prezentat oficial Ce număr va purta prima achiziție realizată de FCSB în această iarnă

Andre Duarte (28 de ani) este noul jucător al celor de la FCSB.

Fostul stoper de la FC U Craiova era liber de contract, după despărțirea de Ujpest (Ungaria).

FCSB a făcut anunțul prezentării lui Duarte prin intermediul rețelelor de socializare.

Fotbalistul lusitan va juca cu numărul 3, cel care a fost purtat ultima oară de Ionuț Panțîru (29 de ani), în sezonul 2023-2024.

Andre Duarte este noul jucător al celor de la FCSB

Duarte va fi eligibil pentru a îmbrăca tricoul campioanei abia de luna viitoare, atunci când este programată să înceapă și perioada de mercato (13 ianuarie).

„Campionii României anunță că Andre Duarte va evolua pentru echipa noastră începând cu luna viitoare.

Fundașul portughez în vârstă de 28 de ani a efectuat deja vizita medicală și a semnat contractul, urmând să evolueze cu tricoul numărul 3.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!” se arată în comunicatul celor de la FCSB.

Cifrele lui Andre Duarte:

FCU Craiova: 45 de meciuri, un gol

Ujpest: 44 de meciuri, un gol, o pasă decisivă

Estrela Amadora: 37 de meciuri, două goluri, o pasă decisivă

NK Osijek: 36 de meciuri, o pasă decisivă

Alverca: 3 meciuri

Andre Duarte a jucat de două ori împotriva celor de la FCSB în sezonul 2022-2023: în etapa #3, când partida s-a terminat 1-1, și în etapa #18, când echipa sa a pierdut cu 2-0.

1.000.000 de euro este cota lui Andre Duarte, potrivit transfermarkt.ro

Andre Duarte: „Sunt fericit să fiu aici”

Înainte de semnarea contractului cu roș-albaștrii, Duarte a oferit și o primă reacție:

„E bine, mă bucur să fiu din nou aici. Îmi place mult țara și cam asta e. Am mai urmărit unele meciuri din campionatul României în ultima perioadă”, a declarat Duarte.

Întrebat cum se simte după interesul celor de la FCSB pentru el, jucătorul a răspuns: „Sunt doar fericit să mă aflu aici”.

FOTO. Farul - FCSB 1-2 , ultimul meci jucat de campioană

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport