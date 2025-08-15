Unirea Slobozia - Metaloglobus 2-1. Mihai Teja (46 de ani), antrenorul oaspeților, a criticat dur prestația arbitrului Sorin Vădana.

Metaloglobus a fost la 6 minute distanță de a obține prima victorie din Superliga.

Metaloglobus a deschis scorul, prin autogolul lui Adnan Aganovic, în minutul 17, însă Unirea Slobozia a reușit să întoarcă scorul partidei grație „dublei” marcate de Florin Purece, în minutele 84 și 90.

Mihai Teja a luat foc după ce Metaloglobus a ratat prima victorie: „Ăsta e fotbal? Unde se uită arbitrii!?”

La finalul duelului pierdut de Metaloglobus, Mihai Teja a criticat maniera de arbitraj a lui Sorin Vădana.

Mihai Teja s-a legat de faza penalty-ului acordat pentru Unirea Slobozia, când Christ Afalna i-a împins pe Pasagic și pe Achim. Cel din urmă a atins balonul cu mâna.

„Cred că am făcut o primă repriză foarte bună după care ne-am retras. A intrat «Mbappe» Afalna. A jucat singur a driblat, s-a distrat. A și fost ajutat de arbitru. El faulta, intra în jucători, dar nu se dă nimic. Nu știu unde se uită arbitrii! Nu înțeleg.

Toată repriza a doua, Slobozia a jucat cu minge lungă pe Afalna și el faulta mereu și nu se dădea nimic. La noi nu se duce la VAR! Nu înțeleg. Suntem echipă mică. Dacă ne și sufoci… Ce sens avea s-o ajuți pe Slobozia? ”, a declarat Mihai Teja, la capătul partidei, la Prima Sport.

Uitați-vă pe reluări! Cum să joci fotbal când Afalna intră în tine? De ce să îmi fie teamă să zic ce am văzut? Am acuzat pe cineva? Am înjurat pe cineva? Poate greșesc. Dacă ăsta e fotbal, atunci ok Mihai Teja, antrenor Metaloglobus

Sorin Vădana a fost ajutat de asistenții Alexandru Cerei și Mircea Orbuleț. În camera VAR s-au aflat arbitrii Andrei Chivulete și Cristina Trandafir.

Metaloglobus, fără victorie în Superliga

Echipa pregătită de Mihai Teja se află în „subsolul” clasamentului Superligii. Metaloglobus nu a reușit nicio victorie, în cele 6 meciuri disputate până în acest moment.

Singurul punct obținut de clubul din Capitală a fost obținut în etapa a 2-a, împotriva lui Hermannstadt, în deplasare, 2-2.

-7 este golaverajul lui Metaloglobus, după 6 meciuri în Superliga

Metaloglobus riscă să pice pe ultima poziție a campionatului. Elevii lui Teja au disputat două meciuri mai mult decât ultima clasată, Csikszereda.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport