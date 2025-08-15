Voyo reacționează Ce le oferă abonaților după ce platforma Pro TV a picat la Drita - FCSB
Voyo reacționează Ce le oferă abonaților după ce platforma Pro TV a picat la Drita - FCSB

Vlad Nedelea , George Neagu
Publicat: 15.08.2025, ora 17:47
Actualizat: 15.08.2025, ora 22:44
  • Voyo a luat măsuri după ce platforma online care trebuia să transmită în exclusivitate Drita - FCSB, 2-3, a picat chiar înainte de meciul din Europa League.

20:40 Voyo explică de ce doar o parte dintre abonați au primit 5 luni gratis

Voyo a emis un comunicat pe site-ul sport.ro prin care a lămurit de ce nu toți utilizatorii beneficiază de prelungirea cu 5 luni a abonamentului:

„Pentru a recompensa susținerea comunității noastre de fani, toți utilizatorii care și-au făcut abonament în zilele de 21, 22 iulie și 13, 14 august 2025, în special pentru a urmări meciurile FCSB, vor beneficia automat de o prelungire gratuită a abonamentului cu 5 luni”.

Voyo reacționează! Ce le oferă abonaților după ce platforma Pro TV a picat la Drita - FCSB

Fanii FCSB, nemulțumiți oricum că meciul urma să fie difuzat doar online și urmărit contracost (plata unui abonament lunar de 4,84 euro (aproximativ 24,5 lei), au luat foc când n-au putut accesa aplicația pe niciun dispozitiv pentru a urmări partida.

Meciul a fost mutat la TV, pe Pro Arena, după minutul 20, unde a putut fi urmărit fără alte probleme. Nemulțumirile au rămas, iar Voyo a decis să reacționeze pentru a nu pierde abonați chiar înainte de startul Premier League, pentru care vor plăti 10 milioane de euro anual până în 2028!

Astfel, toți abonații Voyo au primit 5 luni gratuite și vor putea urmări prima parte a campionatului Angliei fără plăți suplimentare!

Abonații au primit un mail în care au fost informați: „În primul rând, îți mulțumim că ești alături de noi. Este regretabil că am fost nevoiți să ne confruntăm cu astfel de situații neprevăzute menite să perturbe în mod direct funcționarea platformei, în astfel de momente, în care trebuie să ne bucurăm împreună de fotbal.

Îți mulțumim pentru răbdare și înțelegere. Pentru a-ți arăta aprecierea noastră și pentru a compensa această situație, ți-am prelungit automat abonamentul cu 5 luni, fără costuri suplimentare.

Vrem să petrecem acest an împreună și să avem ocazia să ne bucurăm de cel mai puternic campionat de fotbal din lume, producții originale gândite pentru gusturile tale precum și cele mai iubite show-uri.

Ne dorim să îți oferim în continuare conținutul și experiența pe care le meriți. Mulțumim pentru înțelegere”.

Voyo își asumă pierderi uriașe!

Costul unui abonament la Voyo este 4,84 euro, adică 24,5 lei. Astfel, prelungirea gratuită primită de fiecare client este de 122,5 lei, suma pe care ar fi trebuit s-o achite dacă își menținea abonamentul până în ianuarie.

Sursele GOLAZO.ro explicau în urmă cu câteva săptămâni că pentru a acoperi cheltuielile cu un singur sezon de Premier League, Pro ar avea nevoie de cel puțin 175.000 de abonamente noi pentru Voyo.

VIDEO. Ce se întâmpla joi când abonații Voyo încercau să vadă Drita - FCSB

Voyo luase în calcul să ramburseze banii abonaților

Imediat după incident, Voyo a declarat că va încerca rambursarea abonaților, ceea ce a și făcut în decursul zilei de astăzi.

GOLAZO.ro a adresat câteva întrebări reprezentanților ProTV, pentru a lămuri natura problemelor tehnice care au dus la colapsul aplicației.

Iată, mai jos, răspunsurile reprezentanților VOYO:

Puteți detalia ce probleme tehnice au provocat colapsul aplicației?

În prezent, toate indiciile arată că a fost vorba de un atac cibernetic. Prioritatea noastră a fost să redirecționăm imediat transmisiunea pentru abonații noștri pe voyolive.protv.ro și pe PRO ARENA. Echipa lucrează în continuare pentru a clarifica situația și vom lua toate măsurile legale necesare.

Câți utilizatori VOYO au fost conectați la platformă la începutul meciului?

Fotbalul este unul dintre sporturile preferate ale românilor. Este regretabil să vedem astfel de incidente petrecându-se în momente importante, cum ar fi calificarea echipei FCSB în play-off-urile Europa League. Nu este vorba despre numărul abonaților, ci despre fanii fotbalului care pierd bucuria pe care le-o aduce jocul.

Luați în calcul vreo formă de rambursare pentru utilizatorii care nu au putut beneficia de serviciile promovate de platforma Voyo, în speță meciul Drita - FCSB?

Este regretabil că abonații noștri, fanii fotbalului, au fost expuși unor astfel de incidente. Prioritatea noastră a fost să redirecționăm transmisiunea, astfel încât aceștia să poată urmări meciul. Cu siguranță luăm în considerare opțiunea rambursării.

Cum credeți că va afecta acest incident credibilitatea Voyo în rândul fanilor fotbalului, pe care compania încearcă să îi atragă cu un produs exclusiv, precum Premier League?

Am investit mult în creșterea capacităților tehnice ale platformei prin extinderea rețelei de distribuție a conținutului (CDN), prin investiții în infrastructură suplimentară și prin îmbunătățirea fluxurilor operaționale ale platformei. Ne angajăm, de asemenea, să continuăm aceste investiții, fiind convinși că fanii fotbalului, în ciuda acestui incident punctual, vor continua să își urmărească meciurile preferate.

VOYO este platforma unde fanii sportului se pot bucura de competițiile preferate, iar decizia de a difuza exclusiv pe VOYO a fost luată pentru a oferi o experiență modernă și completă de vizionare, cu meciuri live, reluări și momente importante disponibile oricând și oriunde. Este pentru prima dată în România când fanii fotbalului pot urmări toate meciurile din Premier League într-un singur loc.

Cum puteți garanta fanilor fotbalului care sunt deja sau urmează să devină abonați Voyo că vor putea urmări meciurile favorite în condiții propice?

VOYO este o platformă în creștere și ne angajăm să continuăm să investim în dezvoltarea și extinderea capacităților acesteia.

VIDEO „Lumini și Umbre", ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las"

europa league abonati fcsb voyo drita
