Alexandru Iamandache (26 de ani) este noul jucător al celor de la Universitatea Craiova.

Mijlocașul stânga de la CS Afumați a semnat un contract valabil pe doi ani cu olteni, ce va intra în vigoare din această vară.

Intrat în ultimele șase luni de contract cu CS Afumați, Alexandru Iamandache a ales să semneze cu Universitatea Craiova.

Anunțul a fost făcut chiar de formația din Bănie printr-un comunicat pe rețelele de socializare.

Iamandache ar urma să se alăture lotului oltenilor începând cu 1 iulie, după ce i se va încheia contractul cu CS Afumați, însă Craiova a subliniat că poartă negocieri cu ilfovenii pentru ca mutarea să se realizeze mai devreme.

„Știința a semnat cu unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din Liga a II-a, Alexandru Iamandache!

Contractul său va începe de la data de 1 Iulie 2026 și va îmbrăca «armura» alb-albastră pentru 2 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Alexandru se află în ultimele 6 luni de contract cu echipa CS Afumați, dar, cu toate acestea, purtăm tratative pentru ca el să facă parte din lotul nostru încă din această iarnă.

În acest sezon, a marcat 8 goluri în tricoul ilfovenilor în 17 partide jucate.

Bun venit în familia Științei, Alexandru!” se arată în comunicatul celor de la Universitatea Craiova.

Transferul lui Iamandache este primul realizat de Universitatea Craiova în această iarnă.

FC Pucioasa și SSU Poli Timișoara sunt echipele la care mijlocașul stânga a mai evoluat de-a lungul carierei.

250.000 de euro este cota lui Alexandru Iamandache, potrivit transfermarkt.ro

