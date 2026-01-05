Mikloş Dudaş, campion mondial la kaiac-canoe, a fost găsit fără suflare în casă în dimineața zilei de luni. Sportivul maghiar avea doar 34 de ani.

Vestea tragică a fost anunțată de presa din Ungaria, care a dezvăluit că Dudaș a fost găsit mort în apartamentul său din Budapesta.

Mikloş Dudaş a murit la doar 34 de ani

Conform unui comunicat al poliției, autoritățile au demarat o investigație pentru a determina cauza decesului.

„Vă informăm că un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost găsit mort într-un apartament din sectorul 18 pe 5 ianuarie 2026, în jurul orei 11:22.

Sediul Poliției din Budapesta a început o anchetă la fața locului”.

Ulterior, Asociația Maghiară de Kaiac-Canoe a confirmat și ea decesul lui Dudaș printr-o postare pe rețelele de socializare.

„Cu profundă durere am aflat că, la vârsta de 34 de ani, a încetat din viață Dudaș Mikloș, caiacist campion mondial și clasat pe locul 6 la Jocurile Olimpice.

Sincere condoleanțe familiei, odihnească-se în pace”, se arată în comunicatul postat pe pagina de Facebook.

Cine a fost Mikloș Dudaș

Născut pe 14 aprilie 1991, la Budapesta, Mikloș Dudaș a devenit rapid una dintre cele mai cunoscute figuri din caiacul maghiar la o vârstă fragedă.

A început să practice caiacul în copilărie, talentul său a devenit rapid evident și a obținut rezultate remarcabile în competițiile de tineret.

În timpul carierei sale la seniori, a avut succes în principal în probele de sprint pe distanță scurtă.

A participat la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, unde a ajuns în finală la proba de K-1 200 de metri și a obținut locul șase, ceea ce a însemnat pentru el o recunoaștere internațională serioasă, informează borsonline.hu.

În 2013 a devenit vicecampion european la Montemor-o-Velho, în Portugalia, iar un an mai târziu reușea să devină campion mondial la Moscova.

