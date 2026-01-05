„Lipsit de respect” FOTO. Pierre Gasly, pus la zid de fani după gestul făcut de ziua lui Michael Schumacher

Pierre Gasly (29 de ani), pilotul echipei Alpine, a fost puternic contestat pentru gestul făcut de ziua lui Michael Schumacher (57 de ani).

Pierre Gasly a fost în Franța, la schi, alături de iubita sa, iar pilotul a publicat o serie de fotografii, de pe pârtie, chiar de ziua de naștere a lui Michael Schumacher, 3 ianuarie.

Pierre Gasly, pus la zid de fani pentru vestimentația asemănătoare lui Michael Schumacher

Îmbrăcat într-o geacă roșie inscripționată cu sigla Marlboro, partener de lungă durată pentru echipe din F1, printre care și Ferrari, Gasly a imortalizat mai multe cadre de pe pârtie.

Echipamentul li s-a părut asemănător urmăritorilor cu cel pe care Michael Schumacher îl purta când practica schiul, sport ce i-a provocat grave probleme de sănătate.

Asemănările vestimentare, dar și ale locului au fost observate de fani, care au considerat gestul ca fiind unul omagial pentru fostul pilot german.

De fapt, haina este una purtată de un alt mare pilot, Ayrton Senna, în 1990, pe când era la McLaren:

Gestul lui Pierre Gasly, puternic contestat de fani

Postarea lui Pierre Gasly, de pe Instagram, a stârnit numeroase critici din partea fanilor:

„Nu știu cum i-a venit ideea asta «bună»”

„Schiul i-a ruinat viața lui Schumacher pentru totdeauna, așa că ai ajuns la concluzia că trebuie să-i aduci un omagiu schiând de ziua lui și postând mesajul pe rețelele de socializare?”

„Foarte lipsit de gust, foarte lipsit de respect și nepotrivit”

„Nu este cea mai bună alegere, având în vedere locul unde s-a produs accidentul”

12 ani au trecut de la accidentul lui Michael Schumacher

La finalul anului 2013, pilotul a suferit un grav accident la schi în Alpii Francezi. În timpul unei coborâri, Schumacher s-a izbit de o piatră acoperită de zăpadă.

Germanul a fost operat de urgență, dar trauma cerebrală era gravă. Schumacher a fost supus mai multor intervenții chirurgicale și menținut într-o comă indusă, din care s-a trezit în vara anului 2014.

De atunci, a fost tratat acasă, până în 2020 în Elveția, apoi în Spania, în sud-vestul insulei Mallorca.

Schumacher nu a mai avut nicio apariție publică după accidentul său, fiind ferit de Corinna, soția lui, și restul familiei de mass-media.

