Naționala U17 a României dispută astăzi, de la ora 18:00, ultimul meci din grupa K a Campionatului Mondial din Qatar, împotriva Camerunului.

După două înfrângeri, tricolorii au nevoie de victorie pentru a mai spera la calificarea în optimile de finală.

Chiar și cu trei puncte, România depinde de rezultatele din alte trei grupe pentru a prinde unul dintre cele opt locuri disponibile pentru echipele clasate pe poziția a treia.

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Selecționata României U17, pregătită de Mircea Diaconescu, se află în fața unui meci decisiv la Campionatul Mondial din Qatar.

România U17 - Camerun U17: calcule pentru calificarea în optimile Campionatului Mondial din Qatar

După înfrângerile trase la indigo cu Mexic (0-1) și Venezuela (0-1), naționala României U17 are nevoie de o victorie în confruntarea cu Camerun pentru a mai spera la calificarea în optimile de finală.

Înaintea ultimei etape, România și Camerun au câte zero puncte, însă tricolorii au un golaveraj mai bun: -2, față de -5 al africanilor.

La acest turneu final participă 48 de reprezentative, împărțite în 12 grupe. Primele două clasate din fiecare grupă se califică în faza următoare, alături de cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea.

Cinci echipe de pe locul 3 sunt deja calificate

Grupele A-H și-au încheiat meciurile, iar cinci dintre echipele clasate pe poziția a treia și-au asigurat deja prezența în optimile de finală: Ecuador (4 puncte), Mozambic (4 puncte), Uruguay (6 puncte), Tadjikistan (4 puncte) și China (4 puncte).

Alte două reprezentative, Qatar și Uzbekistan, au câte trei puncte și așteaptă încheierea ultimelor patru grupe pentru a afla dacă vor merge mai departe.

Qatar are un golaveraj de -3, în timp ce Uzbekistan stă mult mai bine la acest capitol, cu +1.

Prin urmare, România ar intra în cursa pentru ultimele locuri disponibile dacă va câștiga cu Camerun. Nu este însă suficient să obțină cele trei puncte. Tricolorii depind și de rezultatele meciurilor din grupele I, J și L.

Ce rezultate îi trebuie României în celelalte grupe

Grupa I: Ideal ar fi ca nici Tanzania, nici Costa Rica să nu câștige

Brazilia conduce grupa, cu 6 puncte, Irlanda are 3 puncte, iar Tanzania și Costa Rica au câte un punct.

Tanzania joacă cu Irlanda, iar Costa Rica cu Brazilia. Pentru tricolori, ideal ar fi ca nici Tanzania, nici Costa Rica să nu câștige.

O victorie a Tanzaniei în fața Irlandei ar duce-o la 4 puncte. Irlandezii ar rămâne cu 3 puncte și ar putea intra în hora pentru calificarea de pe locul 3.

În schimb, dacă Costa Rica produce surpriza și învinge Brazilia, ajunge tot la 4 puncte și poate termina pe poziția a treia.

În ambele situații, încă o echipă și-ar asigura calificarea în optimi, reducând numărul locurilor disponibile pentru cele mai bune formații clasate pe locul 3.

Cu ochii pe Algeria, Japonia și Honduras

Grupa J: Algeria trebuie să piardă

Algeria are trei puncte și un golaveraj de -1. Naționala africană întâlnește Republica Dominicană, locul 1 cu patru puncte.

O înfrângere ar menține Algeria la trei puncte și ar putea să o trimită în clasamentul echipelor de pe locul al treilea. Dacă ar pierde la limită, golaverajul său ar ajunge la -2, ceea ce ar plasa Algeria sub România.

Grupa L: Japonia sau Honduras pot intra în cursa pentru calificare

În grupa L, Japonia și Honduras au câte zero puncte și se întâlnesc în meci direct. Pentru România, cel mai bun rezultat ar fi o remiză, care le-ar ține pe ambele sub pragul de 3 puncte.

În schimb, câștigătoarea ar ajunge la trei puncte și ar putea deveni o contracandidată a tricolorilor în clasamentul echipelor de pe locul 3. Japonia are golaveraj -2, iar Honduras -4.

Criteriile FIFA de departajare pentru cele mai bune echipe de pe locul 3

Pentru stabilirea clasamentului celor mai bune opt echipe de pe locul 3 la Campionatul Mondial U17 din Qatar 2026, FIFA aplică următoarele criterii, în această ordine:

Numărul de puncte obținute în toate meciurile din grupă. Golaverajul din toate meciurile din grupă. Numărul de goluri marcate în toate meciurile din grupă. Punctajul Fair-Play, calculat în funcție de cartonașele primite: Tragere la sorți organizată de FIFA.

Clasamentul în grupa K la CM U17

Loc Echipa Meciuri Puncte (golaveraj) 1 Mexic U17 2 6 (+5) 2 Venezuela U17 2 6 (+2) 3 România U17 2 0 (-2) 4 Camerun U17 2 0 (-5)

Programul României U17 la Campionatul Mondial

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30, Aspire Zone (Teren 8): Mexic - ROMÂNIA 1-0

1-0 Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela - ROMÂNIA 1-0

1-0 Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): ROMÂNIA - Camerun

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