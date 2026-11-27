Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a prefațat meciul FCSB - Csikszereda din etapa #17 a Superligii, programat sâmbătă, de la ora 20:00, pe stadionul Steaua, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Antrenorul roș-albaștrilor a anunțat revenirile lui Cisotti și Garita, după o perioadă în care a avut numeroase probleme de efectiv.

Tehnicianul a vorbit despre seria celor patru meciuri consecutive fără gol marcat, campania de transferuri din iarnă și șansele la titlu.

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După patru meciuri oficiale consecutive în care FCSB nu a reușit să marcheze, Laurențiu Reghecampf spune că e obligatoriu ca echipa să depășească perioada dificilă cu Csikszereda.

Antrenorul roș-albaștrilor a transmis clar că echipa sa nu își mai permite pași greșiți și a primit două vești bune înaintea partidei de pe stadionul Steaua: Juri Cisotti și Arnold Garita sunt din nou la dispoziția sa, după accidentările suferite.

Laurențiu Reghecampf categoric: „Obligați să câștigăm”

„Va fi un meci foarte important pentru noi, suntem obligați să câștigăm mâine seară. Vom intra pe teren cu acest gând. Vom fi conectați la ceea ce avem de făcut.

Vești bune sunt, reintră doi jucători importanți, Cisotti și Garita. Am avut o săptămână și am discutat ce nu am făcut bine la Pitești”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

Tehnicianul se așteaptă ca formația din Miercurea Ciuc să adopte o strategie asemănătoare celei folosite de FC Argeș în etapa precedentă, când FCSB a remizat, scor 0-0.

„Pentru noi nu va fi un meci lejer. Știm foarte bine ce ne așteaptă, adversarii caută mereu să țină de rezultat. Așa a fost și la Pitești, e normal, fiecare echipă are planul ei și face în așa fel încât să ne pună probleme. Trebuie să câștigăm cele trei puncte”.

Întrebat și despre condițiile meteorologice în care s-ar putea disputa partida, Reghecampf a răspuns în versuri, cu zâmbetul pe buze: „Poa’ să ningă, poa’ să plouă, FCSB dă două!”.

Deși echipa sa nu a mai înscris de patru meciuri, Reghecampf nu consideră că fotbaliștii săi traversează un blocaj. Antrenorul susține că principala problemă a roș-albaștrilor este eficiența în fața porții, nu incapacitatea de a-și crea ocazii.

„Sunt multe discuții individuale, n-am făcut un meci prost la Pitești, doar că nu am marcat. Dacă marcam un gol la Pitești, meciul s-ar fi schimbat total. Se deschideau mai mult.

Dar, din păcate, nu am marcat mai multe meciuri, asta e problema noastră, trebuie să rezolvăm această problemă”.

FCSB nu renunță la titlu

În ciuda rezultatelor sub așteptări și a faptul că echipa e mai aproape de play-out decât de play-off, Reghecampf susține că obiectivele stabilite la FCSB nu au suferit modificări.

Prioritatea rămâne calificarea în play-off, însă tehnicianul nu exclude lupta pentru câștigarea campionatului, atât timp cât echipa sa păstrează șanse matematice.

„Nu s-a schimbat nimic la echipă. Avem același target, încercăm să urcăm în fiecare etapă, important e să intrăm în play-off și de acolo tot mai sus.

Obiectivele noastre sunt aceleași, și la titlu ne gândim cât timp există șanse matematice. Nu e un blocaj, șanse avem, avem multe ocazii de a marca. Sunt decizii, câteodată luate bine, câteodată nu foarte bune”.

Reghecampf a anunțat și că FCSB va încerca să profite de perioada de mercato din iarnă pentru a-și consolida lotul:

„În iarnă vom face tot ce e posibil ca echipa să arate mult mai puternică”.

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