Richarlison, comparat cu Ronaldo Atacantul lui Tottenham a marcat superb în victoria categorică cu Burnley, în prima etapă din Premier League

Richarlison (28 de ani), atacantul celor de la Tottenham, a fost comparat cu legendarul brazilian Ronaldo Nazario (48 de ani).

Tottenham a trecut rapid peste eșecul din Supercupa Europei, cu PSG. „Dubla” lui Richarlison i-a ajutat pe londonezi să învingă categoric Burnley, scor 3-0, în prima etapă din Premier League.

Richarlison, comparat cu legendarul Ronaldo Nazario

Atacantul brazilian a deschis scorul în minutul 10, cu un voleu din interiorul careului, după o centrare a lui Kudus.

Conexiunea s-a repetat și în minutul 60, când Richarlison a marcat superb, din foarfecă, o execuție asemănătoare cu cea reușită împotriva Serbiei la Campionatul Mondial din 2022.

🇧🇷🤩 Richarlison has a thing for the spectacular!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/18tBltNARG — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 16, 2025

Reacțiile au apărut imediat pe rețelele de socializare, iar un fan l-a comparat pe Richarlison cu Ronaldo Nazario aflat la vârful carierei: „Richarlison, ori de câte ori este an de Cupă Mondială”, a scris fanul pe X, potrivit goal.com

Ronaldo Nazario a participat la patru Cupe Mondiale, alături de Brazilia (1994, 1998, 2002, 2006). A câștigat-o de două ori (1994, 2002)/ Foto: IMAGO

Richarlison: „Deci mai e mai puțin de un an până la Cupa Mondială, nu-i așa?”

De altfel, fotbalistul celor de la Tottenham a postat pe rețelele de socializare o imagine editată, cu chipul său peste cel al lui Ronaldo, alături de descrierea: „Deci mai e mai puțin de un an până la Cupa Mondială, nu-i așa?”.

După victoria en-fanfare cu Burnley, Tottenham se pregătește pentru primul derby al sezonului, cu Manchester City, chiar pe Etihad.

Formația antrenată de Pep Guardiola s-a impus, de asemenea, fără emoții, în prima rundă din Premier League, 4-0, pe terenul celor de la Wolverhampton.

Partida Manchester City - Tottenham este programată sâmbătă, 23 august, cu începere de la ora 14:30. Duelul se vede exclusiv în România pe platforma de streaming Voyo.

VIDEO. Rezumatul meciului Tottenham - Burnley 3-0

