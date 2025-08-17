Barbu, Petrescu și Feșnic în Europa Trei brigăzi românești de arbitri, delegate în  play-off-ul competițiilor UEFA

Arbitrul român Marian Barbu (37 de ani) va conduce meciul dintre Jagiellonia Bialystok (Polonia) și FC Dinamo City (Albania), manșa tur din play-off-ul Conference League.

Marian Barbu (37 de ani) Jagiellonia Bialystok (Polonia) și FC Dinamo City (Albania), manșa tur din play-off-ul Conference League. „Centralii” Radu Petrescu (42 de ani) și Horațiu Feșnic (35 de ani) vor arbitra și ei alte două partide. Detalii, mai jos.

Pe lângă FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, România va fi reprezentată în play-off-ul competițiilor europene și de trei brigăzi de arbitri.

Marian Barbu va arbitra Jagiellonia Bialystok - FC Dinamo City, în play-off -ul Conference League

Barbu va fi ajutat joi seară, de la ora 21:15, de asistenții George Neacșu și Imre Bucsi.

Sebastian Colțescu e rezerva de arbitru, în timp ce arbitrul VAR va fi Cătălin Popa, iar AVAR va fi Iulian Dima.

7 meciuri europene a condus Marian Barbu în sezonul trecut (1 în Champions League, respectiv Conference League și 4 în Europa League)

Radu Petrescu și Horațiu Feșnic arbitrează și ei în play-off -ul competițiilor UEFA

Pe 28 august, Radu Petrescu va arbitra partida retur dintre Sigma Olomouc (Cehia) și Malmo (Suedia), din play-off-ul Europa League. Meciul este programat, cu începere de la ora 19:30.

Petrescu va fi ajutat la cele două tușe de Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu. Andrei Chivulete va fi rezerva de arbitru, iar în camera VAR se vor afla Sebastian Colțescu și Cristina Trandafir (AVAR).

8 meciuri europene a condus Radu Petrescu sezonul trecut (4 în Champions League și câte 2 în Europa și Conference League)

Horațiu Feșnic va arbitra returul duelului RFS (Letonia) și Hamrun Spartans (Malta), din play-off-ul Conference League. Partida este programată, de la ora 20:00.

Valentin Avram și Alexandru Cerei se vor afla la cele două tușe, iar rezervă va fi Rareș Vidican. În camera VAR se vor afla Ovidiu Hațegan și Adrian Costreie (AVAR)

6 meciuri europene a condus Horațiu Feșnic sezonul trecut (1 în Champions League, 2 în Europa League, și 3 în Conferece League)

Totodată, Augustus Constantin va asista la primul meci al „dublei” Hamrun Spartans - RFS, în calitate de observator de arbitri.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport