Polonia și-a pierdut portarul Ce s-a întâmplat cu titularul roș-albilor înaintea duelului contra României în Liga Națiunilor
Portarul Poloniei, Kamil Grabara, s-a accidentat grav. Foto: Imago
Nationala

Polonia și-a pierdut portarul Ce s-a întâmplat cu titularul roș-albilor înaintea duelului contra României în Liga Națiunilor

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 05:00
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 05:00
  • Kamil Grabara nu va juca în cele patru meciuri ale Poloniei în Nations League B. Ar fi trebuit să înfrunte România pe 2 octombrie, în a treia partidă. 
  • Portarul în vârstă de 27 de ani a debutat joi la Juventus, dar s-a accidentat la antrenamentul de sâmbătă. Diagnosticul a fost necruțător. 
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Kamil Grabara a trecut în această vară de la Wolfsburg, cu care retrogradase din Bundesliga, la Juventus. Împrumut până la sfârșitul sezonului pentru 700.000 de euro.

Portarul polonez a debutat joi seară la noua echipă, apărând 90 de minute în faza principală de Europa Leaue, 5-0 la Torino cu NEC Nijmegen.

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Se gândea deja la reunirea naționalei și la cele patru meciuri din Nations League B.

  • 25 septembrie, cu Bosnia (a); 28 septembrie, cu Suedia (d); 2 octombrie, cu România (a); 5 octombrie, cu Bosnia (d). 

Grabara a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior. Polonia, fără numărul 1

Grabara, 27 de ani, era portarul titular al Poloniei, dar el nu va mai ajunge în cantonamentul selecționatei lui Jan Urban.

La antrenamentul de sâmbătă după-amiază al lui Juventus, goalkeeperul s-a accidentat grav. Diagnosticul a fost necruțător după RMN.

Grabara, la debutul în tricoul lui Juventus, 5-0 cu Nijmegen. Foto: Imago Grabara, la debutul în tricoul lui Juventus, 5-0 cu Nijmegen. Foto: Imago
Grabara, la debutul în tricoul lui Juventus, 5-0 cu Nijmegen. Foto: Imago

„După o entorsă la genunchiul drept, Grabara a fost supus unei rezonanțe magnetice la JMedical.

Testul a relevat o ruptură a ligamentului încrucișat anterior”, a anunțat clubul bianconero.

Potrivit Tuttosport, va fi supus unei intervenții chirurgicale în perioada imediat următoare.

Celălalt portar al Poloniei a fost accidentat grav la genunchi în 2025-2026

Polonezii au ghinion cu portarii. Sezonul trecut, Marcin Bulka, 26 de ani, de la Neom (Arabia Saudită), a suferit o leziune similară la genunchi.

A jucat un singur meci, la sfârșitul lui august 2025, apoi a lipsit până pe 28 aprilie 2026.

Aproape sigur, el va fi titularul Poloniei acum, în absența lui Grabara. Dar selecționerul Urban va convoca alt goalkeeper, în afara lui Bulka și a debutantului Kochalski.

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