Polonia și-a pierdut portarul Ce s-a întâmplat cu titularul roș-albilor înaintea duelului contra României în Liga Națiunilor

- Kamil Grabara nu va juca în cele patru meciuri ale Poloniei în Nations League B. Ar fi trebuit să înfrunte România pe 2 octombrie, în a treia partidă.
- Portarul în vârstă de 27 de ani a debutat joi la Juventus, dar s-a accidentat la antrenamentul de sâmbătă. Diagnosticul a fost necruțător.
Kamil Grabara a trecut în această vară de la Wolfsburg, cu care retrogradase din Bundesliga, la Juventus. Împrumut până la sfârșitul sezonului pentru 700.000 de euro.
Portarul polonez a debutat joi seară la noua echipă, apărând 90 de minute în faza principală de Europa Leaue, 5-0 la Torino cu NEC Nijmegen.
Se gândea deja la reunirea naționalei și la cele patru meciuri din Nations League B.
- 25 septembrie, cu Bosnia (a); 28 septembrie, cu Suedia (d); 2 octombrie, cu România (a); 5 octombrie, cu Bosnia (d).
Grabara a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior. Polonia, fără numărul 1
Grabara, 27 de ani, era portarul titular al Poloniei, dar el nu va mai ajunge în cantonamentul selecționatei lui Jan Urban.
La antrenamentul de sâmbătă după-amiază al lui Juventus, goalkeeperul s-a accidentat grav. Diagnosticul a fost necruțător după RMN.
„După o entorsă la genunchiul drept, Grabara a fost supus unei rezonanțe magnetice la JMedical.
Testul a relevat o ruptură a ligamentului încrucișat anterior”, a anunțat clubul bianconero.
Potrivit Tuttosport, va fi supus unei intervenții chirurgicale în perioada imediat următoare.
Celălalt portar al Poloniei a fost accidentat grav la genunchi în 2025-2026
Polonezii au ghinion cu portarii. Sezonul trecut, Marcin Bulka, 26 de ani, de la Neom (Arabia Saudită), a suferit o leziune similară la genunchi.
A jucat un singur meci, la sfârșitul lui august 2025, apoi a lipsit până pe 28 aprilie 2026.
Aproape sigur, el va fi titularul Poloniei acum, în absența lui Grabara. Dar selecționerul Urban va convoca alt goalkeeper, în afara lui Bulka și a debutantului Kochalski.