Parteneriat de vis sau poveste de dragoste? Tandemul-vedetă Carlo Alcaraz - Emma Răducanu debutează astăzi la US Open

Carlos Alcaraz și Emma Răducanu au o prietenie solidă, care a alimentat numeroase zvonuri despre o posibilă relație romantică.

Tandemul debutează astăzi, începând cu ora 21:00, la US Open. Cei doi vor juca cu perechea formată din Jessica Pegula și Jack Draper.

Publicul de la US Open va fi martorul unui parteneriat care a stârnit deja un val de entuziasm, dar și de speculații: Carlos Alcaraz (#2 ATP) și Emma Răducanu (#35 WTA) vor face echipă în proba de dublu mixt.

Cei doi tineri campioni, care au cucerit rapid lumea tenisului, își unesc forțele pe terenul de la Flushing Meadows.

Emma spune că a acceptat imediat propunerea

Anunțul a venit ca o surpriză, dar a fost primit cu bucurie de fanii care îi urmăresc cu atenție. Presa susține că ideea parteneriatului îi aparține lui Alcaraz, care a contactat-o pe Emma Răducanu la începutul anului.

Alcaraz e în momentul de față numărul 2 ATP, după Jannik Sinner

Sportiva britanică cu tată român a mărturisit că a fost „foarte surprinsă și onorată” de propunere, acceptând imediat.

La prima vedere pare un parteneriat spontan, dar cei doi se cunosc de mai mult timp și au o relație de prietenie solidă, care a alimentat numeroase zvonuri despre o posibilă relație romantică.

Carlos Alcaraz și Emma Răducanu, un posibil cuplu?

Zvonurile privind o relație amoroasă între Alcaraz și Emma Răducanu nu sunt noi, dar au fost intensificate de acest parteneriat la US Open.

Jurnaliștii și fanii au disecat fiecare interacțiune publică, de la apariții la evenimente comune - cum ar fi cel sponsorizat de Evian, de dinainte de Wimbledon - la interviuri și postări pe rețelele sociale.

Emma Răducanu și Carlos Alcaraz susțin că sunt doar prieteni

Cu toate acestea, ambele vedete au insistat că sunt „doar buni prieteni”. Emma a dezvăluit că s-au apropiat mai mult în 2021, în timpul turneului de la Wimbledon, unde amândoi au avut rezultate remarcabile.

Recent, chiar și legendara Chris Evert a intervenit în discuție, subliniind că cei doi nu sunt un cuplu, făcând o paralelă cu relația ei de altădată cu Jimmy Connors și exprimându-și bucuria că a crescut într-o epocă neafectată de bârfele din mediul online.

Un parteneriat strategic într-un format nou

Parteneriatul Alcaraz-Răducanu reprezintă și o decizie strategică. Competiția de dublu mixt de la US Open a fost regândită pentru a atrage nume mari ale tenisului, cu meciuri mai scurte și un premiu considerabil pentru câștigători, un milion de dolari!

„Dublul mixt” a fost mutat la începutul competiției pentru a atrage staruri din turneul de simplu. Sunt doar 16 echipe: 8 pe bază de ranking și 8 wildcard-uri. Acest format permite jucătorilor de simplu să concureze la dublu fără a-și compromite programul și așa epuizant.

Alcaraz a declarat că o consideră pe Emma „șefa” pe terenul de dublu, adăugând că este foarte entuziasmat de acest parteneriat.

La rândul ei, Emma i-a întors complimentele, afirmând că a urmărit mereu jocul lui Alcaraz, încercând chiar să-i imite loviturile.

Vor avea un start complicat

Cei doi vor avea parte de un debut dificil, urmând să se confrunte cu principalii capi de serie ai turneului, perechea Jessica Pegula (#4 WTA) și Jack Draper (# ATP)!

În cazul în care vor avansa, s-ar putea întâlni cu un alt cuplu de vis: Novak Djokovic (#7 ATP) și Olga Danilovic (#41 WTA).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport