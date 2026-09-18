UTA Arad - Sepsi. Partida din etapa #10 a Ligii 1 a avut câteva minute de întârziere după ce un suporter a avut nevoie de îngrijiri medicale.

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Incidentul a avut loc cu foarte puțin timp înaintea fluierului de start, fiind nevoie ca medicii să ajungă în zona tribunei a doua.

UTA Arad - Sepsi. Urgență medicală înaintea fluierului de start

Unul dintre fanii aflați la tribuna stadionului „Francis Neumann” a acuzat probleme medicale, având nevoie de intervenția ambulanței, care a pătruns pe gazon, cât mai aproape de locul unde se afla acesta.

Medicii au acționat rapid și i-au acordat îngrijiri medicale acestuia, în timp ce ambulanța era pregătită pentru a-l prelua.

Suporterul și-a revenit destul de rapid, medicii i-au pregătit și o perfuzie, fără să mai fie nevoie ca acesta să fie transportat la spital.

Ambulanța s-a retras de pe gazon, unde jucătorii celor două formații erau deja prezenți, iar arbitrul Radu Petrescu a fluierat startul jocului cu aproximativ 3 minute întârziere.

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