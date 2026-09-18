Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul lui U Cluj, a reacționat după ce s-a zvonit că Mirel Rădoi (45 de ani) i-ar putea lua locul.

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„Șepcile roșii” au învins-o în etapa precedentă pe Oțelul Galați, scor 3-0, și au pus capăt unei serii de trei înfrângeri consecutive în Superliga.

În ciuda acestui succes, s-a vehiculat că Mirel Rădoi, rămas liber de contract după despărțirea de Gaziantep, este dorit de U Cluj, iar postul lui Cristiano Bergodi ar fi în pericol în cazul în care echipa nu câștigă la Voluntari.

Cristiano Bergodi a răbufnit după ce s-a zvonit că Mirel Rădoi ar fi dorit de U Cluj

La conferința de presă premergătoare meciului cu ilfovenii, tehnicianul italian a abordat acest subiect și a sugerat că informațiile privind posibila sa înlocuire ar fi pornit chiar din interiorul clubului.

„Nu vreau să comentez. Eventual conducătorii să spună... mi se pare că era un citat, între ghilimele, adică ziaristul vorbeşte cu un conducător.

Nu mă interesează, cu tot respectul, nu vreau să comentez declaraţiile. Fiecare face ce vrea. Eu mă gândesc doar la echipă, să fac o treabă bună cu ei. Sunt sigur că se poate face treabă la U.

Lucrurile care apar în presă, când lucrurile nu merg bine... Nu e un lucru pozitiv, pot destabiliza echipa şi atmosfera din vestiar, jucătorii citesc şi ei, dar asta este. Dacă cineva a vorbit, e conştiinţa lui, nu mă interesează pe mine.

În fotbalul românesc se întâmplă des, că ies tot felul de declaraţii, speculaţii. Sunt obişnuit cu aceste lucruri, asta nu înseamnă că-mi şi fac plăcere. Asta e, nu intru în contre cu clubul meu, nu există. Ceea ce am de spus spun în faţă, nu prin intermediul ziarelor.

Nu ştiu eu pentru cine e potrivit Mirel. E un antrenor bun, nu mă interesează deloc dacă vine aici sau se duce la FCSB. Nu e un subiect pentru mine, sunt sută la sută conectat cu echipa.

Dacă şi după ce am făcut un meci bun cu Oţelul, am dat 3 goluri şi am jucat bine, şi apar lucruri din acestea, mi se pare ridicol. Cine a vorbit răspunde în faţa conştiinţei lui, dacă a vorbit.

Dar ştiţi cum e, nu e fum fără foc, şi italienii au vorba asta. Nu stau acum să discut şi să intru în contre”, a declarat Cristiano Bergodi, citat de primasport.ro.

M-au făcut bătrân. Am 61 de ani. S-a scris că eu şi Sabău nu suntem moderni, nu? Şi alţii sunt moderni pentru că sunt tineri. Vă daţi seama? Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

Italianul a preluat-o pe U Cluj pe 23 octombrie 2025, când echipa se afla pe locul 11.

Cu Bergodi la cârmă, ardelenii au ajuns până în finala Cupei României și au fost vicecampioni în sezonul trecut.

În acest moment, U Cluj este pe locul 8, cu 12 puncte, dar cu două meciuri mai puțin jucate.

2027 este anul în care lui Bergodi îi expiră contractul cu U Cluj

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