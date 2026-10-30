Valentin Crețu (37 de ani) ar putea continua la FCSB și din iarnă, atunci când îi va expira actuala înțelegere.

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În această vară, fundașul dreapta a semnat prelungirea contractului cu roș-albaștrii. Înțelegerea include și opțiunea de reziliere după 6 luni.

Crețu a fost foarte aproape de a fi dat afară de la FCSB, după un conflict la antrenamente cu Arnold Garita. Becali anunțase inițial că i-a reziliat contractul veteranului echipei, dar ulterior s-a răzgândit.

Valentin Crețu ar putea continua la FCSB

De la revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca fostei campioane a României, Crețu a fost titular în toate cele trei meciuri din Superliga. Evoluțiile sale pare că l-au convins și pe Gigi Becali.

Potrivit fanatik.ro, patronul roș-albaștrilor ar fi pregătit să-i ofere fundașului dreapta prelungirea de contract până la finalul sezonului în aceleași condiții financiare: salariu lunar de 10.000 de euro.

De altfel, după înfrângerea din Cupa României, 0-1, cu Gloria Bistrița, Becali a anunțat că Crețu va fi titular cu U Cluj.

„Va fi alta, pentru că și fundașii centrali vor fi alții, pentru că nu pot să-i compar pe ăștia cu Dawa și Duarte, nu se poate.

Că Popescu e fotbalist bun, dar vine după o pauză lungă. Apoi iar, Pădurariu cu Stancu, e diferență, la fel și la Crețu cu Labonne. Deci, 4 clar vor fi schimbați.

Apoi vine Muhar cu Risto, e altceva, dirijează jocul, țin mijlocul. Apoi Cisotti, poate Boutoutaou, nu știu, să facă ce vrea (n.r. - Reghecampf), nu mă bag.

OK, cu Rapid ne-a câștigat meciul, și-a scos banii, nu-mi retrag cuvintele, dar eu mi-am făcut o părere de la început.”, a declarat Becali la Prima Sport.

Crețu evoluează la FCSB din 2019, când a fost transferat de la Gaz Metan Mediaș în schimbul sumei de 125.000 de euro.

100.000 de euro este cota lui Valentin Crețu, potrivit transfermarkt.ro

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