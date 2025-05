Valentin Țicu (24 de ani) a venit cu noi detalii despre starea sa de sănătate.

După accidentarea și complicațiile care l-au ținut departe de teren aproape un an, jucătorul de la Petrolul speră ca următoarea operație să fie ultima.

Valentin Țicu a trăit o adevărată dramă după accidentarea de la gleznă și a oferit noi informații despre situația în care se află la peste 10 luni de la începutul coșmarului.

Valentin Țicu: „E foarte greu să fii în bula ta”

Fundașul Petrolului a povestit în urmă cu două luni, pentru GOLAZO.ro, cum au apărut complicațiile și infectarea cu bacteria care i-a dat peste cap recuperarea.

Acum, jucătorul a venit cu noi detalii despre starea sa de sănătate.

„Undeva pe la cinci luni, cinci luni şi jumătate efectiv piciorul meu arăta cam la fel, psihic nu mai puteam să mai am încredere în oamenii aceia, nu mai puteam.

Când am avut vizita cu profesorul, mi-a zis că am o bacterie. Efectiv mi-a picat fața şi am început să râd, pentru că nu exista această variantă. Aveam certitudinea din România că nu se pune problema de aşa ceva şi totul e în regulă.

Toată lumea e în vacanţă. Eu fac recuperarea de opt luni de zile, la mine nu a existat vacanţă. E foarte greu să vezi lucrurile din exterior şi tu să fii din bula ta.

Sunt bine acum, sunt la două saptamâni de la ultima operaţie. Mai trebuie să treacă puţin timp, să repet o radiografie, să vedem dacă este tot în regulă, pentru a mă putea programa. Sper eu pentru ultima operaţie din viaţa mea”, a spus Țicu, potrivit orangesport.ro.

Valentin Țicu: „Nu conștientizam că pot să duc așa ceva”

Jucătorul de 24 de ani a vorbit și despre modul în care divinitatea l-a ajutat să depășească toate provocările.

„A fost şi este în continuare foarte greu, pentru că vezi colegii că se strâng la o masă după un meci sau se duc la antrenament, merg la meci. Mi-e dor, mi-e foarte dor de treaba asta.

Dacă îmi spuneai de la început că aşa va fi drumul, cu siguranţă că nu conştientizam că pot să duc aşa ceva. Doar că la fiecare veste proastă sau la fiecare hop, Dumnezeu cumva m-a întărit şi mi-a dat puterea să duc acel hop şi am intrat într-un ritm de ralanti. Asta fac, sunt un robot”, a mai spus Țicu.

