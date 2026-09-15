Patron din Liga 1, la DNA! Motivul pentru care a fost audiat de procurorii anticorupție: „E ca în dadaism”

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani și președintele Consiliului Județean Botoșani, a fost audiat marți la DNA Iași.

Acesta a fost chemat în calitate de martor, în dosarul în care este cercetat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos.

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Fănel Bogos este cercetat pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. Omul de afaceri a fost reținut în noiembrie 2025 și ulterior arestat preventiv, iar din martie 2026 se află sub control judiciar.

Valeriu Iftime, patronul FC Botoșani, audiat la DNA Iași: „Nu sunt implicat în acest caz”

Iftime a ajuns dimineață la sediul procurorilor anticorupție și a declarat, înainte de audieri, că nu știa exact de ce fusese chemat.

„O să aflu și vă spun. Doar mi s-a spus să fiu aici și că ar fi o discuție legată de omul de la Vaslui. Nu l-am văzut niciodată pe Fănel Bogos.

E ca în dadaism. Bagi mâna în căciulă, scoți un nume și îl chemi ca martor”, a spus Valeriu Iftime, conform news.ro.

După aproximativ o oră și jumătate petrecută la DNA, patronul lui FC Botoșani a explicat că procurorii l-au întrebat despre relația sa cu Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

Nu am fost de 20 de ani martor la DNA. Am dat o declarație. Eu îl cunosc foarte bine pe domnul Bociu și de aici probabil mă întreabă dacă e o problemă de abuz. Nu sunt implicat în acest caz. Valeriu Iftime

Patronul clubului FC Botoșani a precizat că s-a prezentat la audieri după ce a fost citat și a insistat că nu are nicio implicare în dosar.

Întrebat de ce discuția cu procurorii a durat atât, Iftime a răspuns: „Păi eu am vorbit, ei au scris”.

Valeriu Iftime FOTO Sport Pictures

În același dosar a fost audiat, pe 10 septembrie, și președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan.

Fănel Bogos este un om de afaceri vasluian din industria avicolă, acuzat de procurorii DNA că ar fi încercat, prin intermediul unor persoane cu influență, să obțină schimbarea din funcție a șefului Direcției Sanitar Veterinară Vaslui, instituție care îi sancționase în repetate rânduri compania, scrie digi24.ro.

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