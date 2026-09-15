Ele au fost învinse de România! Cum arată stadioanele în fața cărora Arena Națională a câștigat duelul pentru finala Europa League 2028 +5 foto
Stadioanele cu care a concurat Arena Națională pentru organizarea finalei Europa League din 2028. Foto: Imago
Diverse

Ele au fost învinse de România! Cum arată stadioanele în fața cărora Arena Națională a câștigat duelul pentru finala Europa League 2028

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.09.2026, ora 16:17
alt-text Actualizat: 15.09.2026, ora 16:17
  • Arena Națională din București va găzdui finala Europa League din 2028, după ce candidatura României a fost aleasă de UEFA în fața unor variante propuse de Franța, Italia și Serbia.
  • Cum arată stadioanele pe care Arena Națională le-a învins în cursa pentru organizarea finalei Europa League din 2028, în rândurile de mai jos.
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Arena Națională a mai găzduit finala Europa League din 2012, câștigată de Atletico Madrid cu 3-0 în fața lui Athletic Bilbao.

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Cum arată rivalele Arenei Naționale pentru finala Europa League 2028

  • Franța: Parc Olympique Lyonnais sau Parc des Princes

Franța a intrat în cursă cu două variante, urmând să aleagă un singur stadion pentru candidatura finală.

Arena din Lyon are aproximativ 59.000 de locuri și este una dintre cele mai moderne din Franța. A fost inaugurată în 2016 și a mai găzduit o finală Europa League, cea din 2018, dintre Atletico Madrid și Olympique Marseille.

Parc Olympique Lyonnais, rivalul Arenei Naționale pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago Parc des Princes, rivalul Arenei Naționale pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago
Parc Olympique Lyonnais, rivalul Arenei Naționale pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago Parc des Princes, rivalul Arenei Naționale pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago

Galerie foto (5 imagini)

Parc Olympique Lyonnais, rivalul Arenei Naționale pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago Parc des Princes, rivalul Arenei Naționale pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago Parc Olympique Lyonnais, rivalul Arenei Naționale pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago Parc des Princes, rivalul Arenei Naționale pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago Parc des Princes, rivalul Arenei Naționale pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago Parc des Princes, rivalul Arenei Naționale pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago Parc des Princes, rivalul Arenei Naționale pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago
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Varianta din Paris era Parc des Princes, stadionul lui PSG. Arena are 47.929 de locuri și a trecut printr-un amplu proces de modernizare înaintea EURO 2016, clubul parizian investind aproximativ 75 de milioane de euro.

Parc des Princes, rivalul Arenei Naționale pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago
Parc des Princes, rivalul Arenei Naționale pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago

Galerie foto (5 imagini)

Parc Olympique Lyonnais, rivalul Arenei Naționale pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago Parc des Princes, rivalul Arenei Naționale pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago Parc Olympique Lyonnais, rivalul Arenei Naționale pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago Parc des Princes, rivalul Arenei Naționale pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago Parc des Princes, rivalul Arenei Naționale pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago Parc des Princes, rivalul Arenei Naționale pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago Parc des Princes, rivalul Arenei Naționale pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago
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  • Italia: Allianz Stadium

Italia a propus Allianz Stadium din Torino, casa lui Juventus. Stadionul a fost inaugurat în 2011 și are o capacitate de 41.507 locuri. Este construit special pentru fotbal, fără pistă de atletism, iar cea mai mică distanță dintre tribune și teren este de doar 7,5 metri.

Arena din Torino are și ea experiență la nivel internațional: în 2014, a găzduit finala Europa League dintre Sevilla și Benfica.

Allianz Stadium din Torino, stadionul propus pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago
Allianz Stadium din Torino, stadionul propus pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago

Galerie foto (3 imagini)

Allianz Stadium din Torino, stadionul propus pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago Allianz Stadium din Torino, stadionul propus pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago Allianz Stadium din Torino, stadionul propus pentru finala Europa League din 2028. Foto: Imago
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Italia nu a rămas însă fără o finală europeană în 2028. UEFA a ales stadionul lui Juventus pentru ultimul act al Conference League.

  • Serbia: Stadionul Național din Belgrad (încă se construiește)

Serbia a intrat în cursă cu Stadionul Național din Belgrad, aflat încă în construcție în zona Surcin.

Arena va avea aproximativ 52.000 de locuri și a fost proiectată de compania spaniolă de arhitectură Fenwick Iribarren.

Fațada va include ample zone verzi, iar proiectul a fost prezentat drept primul „stadion-grădină” de fotbal din lume.

Lucrările au început în 2024, iar constructorul anunța finalizarea pentru sfârșitul lui 2026.

Viitorul Stadion Național din Belgrad, candidat la organizarea finalei Europa League din 2028. Foto: fenwickiribarren.com
Viitorul Stadion Național din Belgrad, candidat la organizarea finalei Europa League din 2028. Foto: fenwickiribarren.com

Galerie foto (3 imagini)

Viitorul Stadion Național din Belgrad, candidat la organizarea finalei Europa League din 2028. Foto: fenwickiribarren.com Viitorul Stadion Național din Belgrad, candidat la organizarea finalei Europa League din 2028. Foto: fenwickiribarren.com Viitorul Stadion Național din Belgrad, candidat la organizarea finalei Europa League din 2028. Foto: fenwickiribarren.com
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Belgradul nu a primit finala din 2028, însă UEFA a ales capitala Serbiei pentru finala Europa League din 2029.

Din 2010 încoace, finalele Europa League s-au disputat pe următoarele stadioane:

  • 2010 - Hamburg Arena (Hamburg, Germania)
  • 2011 - Dublin Arena (Dublin, Irlanda)
  • 2012 - Arena Națională (București, România)
  • 2013 - Amsterdam ArenA (Amsterdam, Țările de Jos)
  • 2014 - Juventus Stadium (Torino, Italia)
  • 2015 - Stadion Narodowy (Varșovia, Polonia)
  • 2016 - St. Jakob-Park (Basel, Elveția)
  • 2017 - Nationalarenan (Solna, Suedia)
  • 2018 - Parc Olympique Lyonnais (Lyon, Franța)
  • 2019 - Baku Olympic Stadium (Baku, Azerbaidjan)
  • 2020 - Mungersdorfer Stadium (Koln, Germania)
  • 2021 - Stadion Gdansk (Gdansk, Polonia)
  • 2022 - Ramon Sanchez-Pizjuan (Sevilla, Spania)
  • 2023 - Puskas Arena (Budapesta, Ungaria)
  • 2024 - Aviva Stadium (Dublin, Irlanda)
  • 2025 - San Mames (Bilbao, Spania)
  • 2026 - Beşiktaş Stadium (Istanbul, Turcia)

Pentru următoarele ediții, UEFA a stabilit următoarele gazde:

  • 2027 - Waldstadion (Frankfurt, Germania)
  • 2028 - Arena Națională (București, România)
  • 2029 - National Stadium - în construcție (Belgrad, Serbia)

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