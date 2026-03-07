Stranierii convocați la U20 și U21 Lista preliminară a jucătorilor din afara României pentru meciurile „tricolorilor” din luna martie

Federația Română de Fotbal a anunțat lista stranierilor convocați la naționalele U20 și U21 a României.

Reprezentativa U21 a României va disputa două partide în campania de calificare pentru Campionatul European, în timp ce selecționata U20 urmează să joace ultimele două meciuri din acest sezon al Ligii Elitelor.

Lista preliminară a stranierilor de la naționala U21

Pentru partidele cu Kosovo și San Marino, selecționerul Costin Curelea a decis să se bazeze pe șase jucători români care evoluează în străinătate.

Kosovo U21 - România U21 - 27 martie, ora 20:00

România U21 - San Marino U21 - 31 martie, ora 19:00

Pe această listă este și Ioan Vermeșan, cel care se află și pe lista extinsă de la naționala mare.

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia)

(Vitória Guimarães | Portugalia) Antonio David (Internazionale Milano | Italia)

(Internazionale Milano | Italia) Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia)

(Juve Stabia | Italia) Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia)

(Hellas Verona | Italia) Vlad Rafailă (Real Betis | Spania)

(Real Betis | Spania) Robert Jălade (Sevilla | Spania)

(Sevilla | Spania) Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia)

La jumătatea preliminariilor, România U21 se află pe locul 4 în grupa A, cu 7 puncte acumulate, fiind la un punct distanță de Kosovo, la 3 de Finlanda și la 8 în spatele Spaniei, liderul grupei.

Lista preliminară a stranierilor de la U20

Pentru ultimele două partide din Liga Elitelor 2025-2026, Adrian Iencsi a decis să se bazeze pe patru fotbaliști care evoluează în afara României.

Emanuel Marincău (Mainz | Germania)

(Mainz | Germania) Raul Marița (Greuther Fürth | Germania)

(Greuther Fürth | Germania) Tudor Neamțiu (F91 Dudelange | Luxemburg)

(F91 Dudelange | Luxemburg) Jason Kodor (Lecce | Italia).

Selecționata antrenată de Adrian Iencsi va juca împotriva Poloniei, pe teren propriu, și cu Elveția, în deplasare.

România U20 - Polonia U20 - 27 martie, ora 17:30

Elveția U20 - România U20 - 31 martie, ora 13:30

La fel ca în cazul naționalei U21, lista finală cu jucătorii convocați va fi anunțată ulterior, existând posibilitatea ca unii dintre cei de pe listele preliminare să rămână acasă. Loturile vor fi completate cu fotbaliști din campionatele interne.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport