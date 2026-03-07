„Urmează un război total” Robert Ilyeș, declarație neașteptată după victoria cu Farul. Despre ce „război” vorbește

- CSIKSZEREDA - FARUL 1-0. Robert Ilyeș (52 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre evoluția echipei sale din partida cu echipa din Dobrogea, dar și despre ce va urma în play-out.
Ca urmare a victoriei cu Farul din ultima etapă a sezonului regulat, Csikszereda s-a distanțat de locurile de baraj, fiind în acest moment pe locul 12 în Liga 1.
CSIKSZEREDA - FARUL. Robert Ilyeș: „Suntem pe un drum bun”
Tehnicianul ciucanilor și-a lăudat jucătorii și a vorbit despre forma bună a echipei. Mai mult, el a mulțumit conducerii pentru transferurile realizate în pauza de iarnă.
„Chiar este o seară fericită pentru noi. Cu cele trei puncte ne-am distanțat în clasament. Trebuie să recunoaștem că avem încredere mai mare în noi, suntem pe un drum bun.
Am avut niște probleme pe fază defensivă. Conducerea m-a înțeles și a adus jucători pe stilul meu, pe profilul echipei. Și în cantonamentul din Antalya am lucrat mai mult pe faza defensivă”, a declarat Robert Ilyes, conform digisport.ro.
Robert Ilyeș: „Urmează un război total”
Referitor la play-out, antrenorul lui Csikszereda consideră că va urma o luptă aprigă pentru salvarea de la retrogradare.
„Le-am explicat jucătorilor că urmează un război total (n.r. în play-out), din toate punctele de vedere. Toate echipele vor juca să nu piardă. Nicio echipă nu va juca fotbal spectaculos.
FCSB cred că va câștiga 80-90% din meciurile din play-out. Noi o să ne batem pentru evitarea locurilor retrogradabile”, a mai spus Robert Ilyes.
Ca urmare a victoriei cu Farul Constanța, Csikszereda a ajuns la 32 de puncte acumulate în 30 de meciuri, fiind în acest moment la 3 puncte distanță de primul loc de baraj, poziție ocupată de Petrolul Ploiești.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova⤴️
|29
|59
|2
|Rapid⤴️
|29
|55
|3
|Dinamo⤴️
|29
|52
|4
|U Cluj⤴️
|29
|51
|5
|CFR Cluj⤴️
|29
|50
|6
|FC Argeș⤴️
|29
|49
|7
|FCSB⤵️
|29
|46
|8
|FC Botoșani⤵️
|29
|42
|9
|UTA Arad⤵️
|29
|42
|10
|Oțelul ⤵️
|29
|41
|11
|Farul ⤵️
|30
|37
|12
|Csikszereda⤵️
|30
|32
|13
|Petrolul ⤵️
|29
|29
|14
|Unirea Slobozia⤵️
|29
|24
|15
|Hermannstadt⤵️
|29
|20
|16
|Metaloglobus ⤵️
|29
|11