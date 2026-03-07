„Urmează un război total” Robert Ilyeș, declarație neașteptată după victoria cu Farul. Despre ce „război” vorbește

CSIKSZEREDA - FARUL 1-0. Robert Ilyeș (52 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre evoluția echipei sale din partida cu echipa din Dobrogea, dar și despre ce va urma în play-out.

Ca urmare a victoriei cu Farul din ultima etapă a sezonului regulat, Csikszereda s-a distanțat de locurile de baraj, fiind în acest moment pe locul 12 în Liga 1.

Tehnicianul ciucanilor și-a lăudat jucătorii și a vorbit despre forma bună a echipei. Mai mult, el a mulțumit conducerii pentru transferurile realizate în pauza de iarnă.

„Chiar este o seară fericită pentru noi. Cu cele trei puncte ne-am distanțat în clasament. Trebuie să recunoaștem că avem încredere mai mare în noi, suntem pe un drum bun.

Am avut niște probleme pe fază defensivă. Conducerea m-a înțeles și a adus jucători pe stilul meu, pe profilul echipei. Și în cantonamentul din Antalya am lucrat mai mult pe faza defensivă”, a declarat Robert Ilyes, conform digisport.ro.

Robert Ilyeș: „Urmează un război total”

Referitor la play-out, antrenorul lui Csikszereda consideră că va urma o luptă aprigă pentru salvarea de la retrogradare.

„Le-am explicat jucătorilor că urmează un război total (n.r. în play-out), din toate punctele de vedere. Toate echipele vor juca să nu piardă. Nicio echipă nu va juca fotbal spectaculos.

FCSB cred că va câștiga 80-90% din meciurile din play-out. Noi o să ne batem pentru evitarea locurilor retrogradabile”, a mai spus Robert Ilyes.

Ca urmare a victoriei cu Farul Constanța, Csikszereda a ajuns la 32 de puncte acumulate în 30 de meciuri, fiind în acest moment la 3 puncte distanță de primul loc de baraj, poziție ocupată de Petrolul Ploiești.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 29 59 2 Rapid⤴️ 29 55 3 Dinamo⤴️ 29 52 4 U Cluj⤴️ 29 51 5 CFR Cluj⤴️ 29 50 6 FC Argeș⤴️ 29 49 7 FCSB⤵️ 29 46 8 FC Botoșani⤵️ 29 42 9 UTA Arad⤵️ 29 42 10 Oțelul ⤵️ 29 41 11 Farul ⤵️ 30 37 12 Csikszereda⤵️ 30 32 13 Petrolul ⤵️ 29 29 14 Unirea Slobozia⤵️ 29 24 15 Hermannstadt⤵️ 29 20 16 Metaloglobus ⤵️ 29 11 ⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out ⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out

