„Bolojan e greu de înlocuit" Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN"
Valeriu Iftime FOTO: GOLAZO.ro
„Bolojan e greu de înlocuit" Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN"

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 15.12.2025, ora 14:41
alt-text Actualizat: 15.12.2025, ora 14:41
  • Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani și președintele Consiliului Județean Botoșani, a vorbit despre relația apropiată pe care o are cu prim-ministrul Ilie Bolojan (56 de ani).
  • De-a lungul interviului acordat podcastului GOLAZO.ro, Iftime a atins nu numai subiecte din zona sportului, ci și subiecte legate de politică.

Valeriu Iftime, membru al biroului executiv al PNL, a vorbit pentru GOLAZO.ro și despre măsurile de austeritate implementate de Guvern, dar și despre PSD.

Valeriu Iftime: „E în ADN-ul PSD-ului să mintă”

GOLAZO.ro: Păreți foarte legat de Ilie Bolojan, începând de la faptul că el v-a ofertat și v-a atras în politică …

Valeriu Iftime: M-a prostit (n.r. - se amuză).

Cât credeți că rezistă ca prim-ministru?

M-aș ruga să reziste mult. Eu cred sincer când spun că domnul Bolojan este un asset greu de înlocuit. Eu cred că norocul nostru este că e acolo. Dacă nu știm să valorizăm treaba asta, va fi foarte complicat. Pentru că e un om care are un tip de hotărâre pe care mulți n-o înțeleg și zic că e absurdă.

El știe că avem un deficit și că trebuie reglat. Acest deficit nu se rezolvă prin vorbe, prin minciuni, că mai stăm, mai dăm niște pensii etc. Trebuie să facem compromisurile astea, să suferim cu toții o perioadă. Am fost la o conferință cu ministrul de finanțe și avem o creștere interesantă a încasărilor, vreo 10 miliarde în plus față de anul trecut. Două miliarde de euro! Efectele se văd.

Ar fi fost culmea să nu se vadă, că totuși s-au modificat destule…

Așa este, așa este. Și se vor vedea. Dar noi trebuie să avem deficitul controlabil, la 5-6% în câțiva ani de zile, și o să vedeți că vom avea altă viteză națională. Dar asta o face un om care e hotărât și care n-are niciun interes personal.

Pentru că domnul Bolojan putea să fie un senator cu o ultra-notorietate, iar noi puteam să învârtim iar pisica, să mințim ca niște fraieri. El a zis „dom’le, hai să lămurim totul. Asta e soluția”. A vorbit-o, a fost în coaliție, știa ce și-a asumat.

Acum este o opoziție publică foarte, foarte mare împotriva lui și eu zic că e o greșeală. Păcătuim toți. Eu, din câți oameni politici cunosc, zic că e greu să mai găsești unul de talia lui.

E un om care rezistă foarte greu. Pentru că și în partid sunt tot felul de ăștia care așteaptă să tragă cu tunul, „Bă, bine că am scăpat de el”. Pentru că e foarte, foarte hotărât. Când ți-a spus să se întâmplă, se întâmplă. Iar în coaliție e complicat.

Mi-a spus foarte clar: „Băi, e greu să conduc țara asta cu 18-19 procente”. 20%, cu redistribuirea asta. Și e greu cu un PSD care continuu a avut un cuțit la spate. Adică una spui, alta faci acolo. Și știu foarte bine lucrurile astea.

Din păcate, există ceva nativ în ADN-ul PSD-ului să mintă. „Se poate, cum să nu?!”. Cum să spună domnul Grindeanu că nu se taie niciun salariu? Pentru ce spune asta!?

Dacă am avut înainte niște discuții că facem niște ajustări, măcar taci! Și el spune „niciun salariu nu se taie”. Cine a câștigat din asta? (...) Ăsta e balcanismul și românismul care ne face mereu să fim îndoiți, așa, și din păcate nimeni nu ne ia foarte în serios pe afară.

VIDEO Valeriu Iftime la TOP LEVEL, ep. 4 | Podcast GOLAZO.ro

fc botosani psd pnl valeriu iftime sorin grindeanu ilie bolojan top level
