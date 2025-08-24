Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, l-a analizat pe Mamadou Thiam (30 de ani).

Thiam a ajuns la FCSB, după ce campioana a fost de acord să îl cedeze definitiv pe Andrei Gheorghiță la U Cluj.

Mihai Stoica, prima impresie despre transferul lui Thiam: „Părea mult mai corpolent”

Oficialul roș-albaștrilor s-a declarat surprins de forma fizică a atacantului senegalez.

„Prima impresie despre Thiam? Abia a făcut un antrenament cu echipa. E clar că are nevoie de timp ca să-și intre în ritm.

În echipamentul lui U Cluj părea mult mai corpolent. Avem jucători cu kilograme mai multe decât el, dar mai înalți. Eu cred că e o achiziție bună”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Thiam debutează cu FC Argeș

Finanțatorul FCSB a vorbit despre aducerea lui Thiam la echipă, dar și despre concurența care se va crea între acesta, Daniel Bîrligea și Denis Alibec.

Acesta a dat de înțeles că jucătorul transferat de la U Cluj va debuta chiar în această etapă, în duelul cu FC Argeș.

„Avem doi atacanți (n.r. - Bîrligea și Thiam) și mai e și Alibec, poate revine și el. Pe Thiam l-am tot vrut de 2 ani, mie îmi plac jucătorii care au mingea în careu și o protejează, ceea ce el chiar face.

O să se integreze imediat, nu îl băgăm în stânga ca să alerge. El o să fie atacant, când are mingea la picior nu poți să i-o iei.

Intră (n.r. - la meciul cu FC Argeș), o să joace Thiam. Pe Bîrligea trebuie să-l odihnim. Nu vom mai aduce jucători, nici nu mai avem loc pe listă”, a declarat finanțatorul campioanei.

FCSB întâlnește FC Argeș, în această seară, într-un meci din etapa 7 a Ligii 1. Meciul se va disputa pe Arena Națională începând cu ora 21:30.

Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

