Victor Angelescu (40 de ani), președintele celor de la Rapid, a vorbit despre motivele pentru care Andrei Borza (19 ani) nu s-a transferat într-unul dintre campionatele de top ale Europei.

Deși s-a discutat despre plecarea sa în vest, Borza nu a părăsit echipa giuleșteană, până în acest moment. Perioada de transferuri în campionatele de top ale Europei s-a încheiat pe 1 septembrie.

Victor Angelescu, despre Andrei Borza: „Au fost oferte, dar n-am fost dispuși să negociem”

Conducătorul de la Rapid a explicat că Borza nu a plecat de la echipă deoarece clubul nu a dorit să negocieze suma de transfer. De asemenea, acesta a declarat că au existat mai multe oferte pentru tânărul fotbalist.

„Borza nu trebuia sa plece în Italia, nu s-a pus niciodată problema să plece la Genoa. Dacă ar fi fost așa, îl lua domnul Șucu de la începutul perioadei de transferuri.

Am avut oferte și discuții din primele 5 campionate, dar așa cum am spus, nou am cerut o sumă mare pentru el și nu am fost dispuși să negociem niciun euro.

Dacă nu se va plăti acea sumă nu se va transfera, deoarece strategia noastră a fost să nu vindem niciun jucător.

Borza este un jucător exponențial, are și o experiență destul de mare. Dacă ar fi venit o ofertă foarte bună, atunci ar fi trebuit să-l lăsăm să plece”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

Sincer, îmi doresc ca Borza să rămână, pentru că ne batem la titlu și trebuie să avem cel mai bun under. Cred că Andrei Borza este cel mai bun fundaș stânga, el e viitorul echipei naționale. Victor Angelescu, președinte Rapid

