Caz bizar în Spania Jucătorul a plecat să bea o cafea și nu s-a mai întors  să semneze contractul, în ultima zi de mercato
Guillermo Ochoa FOTO: Imago
Caz bizar în Spania Jucătorul a plecat să bea o cafea și nu s-a mai întors să semneze contractul, în ultima zi de mercato

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 02.09.2025, ora 21:42
alt-text Actualizat: 02.09.2025, ora 22:10
  • Guillermo Ochoa (40 de ani) le-a transmis conducătorilor celor de la Burgos (L2 din Spania) că merge să bea o cafea înainte de a semna contractul și a rupt legătura cu oficialii grupării.
  • Clubul s-a reorientat rapid, pentru a ocupa locul lăsat liber de mexican.

Guillermo Ochoa, portarul de legendă al Mexicului, este liber de contract și riscă să rateze prezența la Campionatul Mondial din 2026.

Ochoa a plecat să bea o cafea și nu s-a mai întors la Burgos

Deși părea că negocierile au fost puse la punct între Guillermo Ochoa și clubul din a doua ligă spaniolă Burgos, mutarea a picat.

În ultima zi din perioada de transferuri, gruparea a ratat semnarea angajamentului cu internaționalul nord-american într-o manieră neașteptată.

Portarul mexican a dorit să modifice un punct din contract și i-a anunțat pe reprezentanții celor de la Burgos că va merge în oraș să bea o cafea, înainte de a semna angajamentul, scrie marca.com.

Totuși, Ochoa nu a mai apărut și, deși oficialii formației de pe „El Plantio” l-au sunat în repetate rânduri, goalkeeper-ul nu a răspuns.

Aflați în criză de timp, șefii de la Burgos și-a îndreptat atenția către portarul Jesus Riaz, rămas liber de contract după ce nu și-a prelungit înțelegerea cu Racing de Ferrol, arată sursa menționată anterior.

Guillermo Ochoa, cel mai selecționat portar din istoria Mexicului

Goalkeeperul este liber de contract din vara acestui an, după ce s-a despărțit de prim-divizionara portugheză AVS.

500.000 de euro
este cota de piață a lui Guillermo Ochoa, potrivit Transfermarkt

Pentru trupa lusitană, Guillermo Ochoa a jucat 23 de meciuri, timp în care a primit nu mai puțin de 45 de goluri. În 6 partide în care a evoluat mexicanul, AVS nu a primit gol.

De-a lungul carierei a mai evoluat pentru echipa mexicană America, AC Ajaccio, Malaga, Granada, Standard Liege și Granada.

Pentru echipa națională a Mexicului, Guillermo Ochoa a jucat 152 de partide, fiind al treilea cel mai selecționat fotbalist din istoria reprezentativei și cel mai selecționat portar.

La 5 ediții ale Cupei Mondiale
a evoluat Guillermo Ochoa pentru Mexic

