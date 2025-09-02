Craiova nu se oprește Oltenii realizează un nou transfer, după cel al lui Adrian Rus » Cine este atacantul adus de Rădoi din liga a doua

- Monday Etim (28 de ani), atacant, a semnat cu Universitatea Craiova.
Fotbalistul de origine nigeriană a evoluat în ultimul an la Hellerod, formație din cel de-al doilea eșalon al Danemarcei.
Monday Etim, noul atacant de la Universitatea Craiova
După ce a reușit calificarea în faza principală a Conference League, Universitatea Craiova continuă să întărească lotul de jucători.
Concret, la Craiova a ajuns atacantul nigerian Monday Etim, fotbalist care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Danemarca.
„Oficial. Bun venit la Știința, Monday Etim!
Universitatea Craiova își întărește compartimentul ofensiv și l-a transferat astăzi pe Monday Etim, de la formația Hillerod.
Nigerianul în vârstă de 26 de ani a semnat cu Știința un contract valabil pe o perioadă de 3 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.
Noul nostru leu a evoluat în trecut la echipe precum Hillerod, Roskilde, Helsingor, Orange County și FC Toros.
Succes în familia alb-albastră!”, au scris oltenii pe Facebook.
Mutarea a fost comentată și de Sorin Cârțu, președintele onorific al echipei, înainte de a fi publicată de club.
„Vrem să vină cât mai repede, să aibă drepturi, se va realiza și acest transfer, astă seară (n.r. marți, 2 septembrie) e ultima dată când putem să transmitem ca să poată să joace în grupe, dar până se termină la noi mai e timp.
Dacă e ceva important, mai vedem până se încheie la noi campania de transferuri. Nu știu dacă mai pleacă cineva, ei decid cu ce abordează și campionatul și cupele europene, decizia este numai la ei. O să vină meciuri foarte grele, o perioadă încărcată”, a declarat Sorin Cârțu, la Digi Sport.
Monday Etim și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în fotbalul nordic, la formațiile Roskilde, Helsingor și Hellerod, formație pentru care a marcat 14 goluri în 39 de meciuri.
Anterior, acesta a avut două experiențe în eșaloanele inferioare din Statele Unite, la Orange County SC și Rio Grande Valley.
Transferurile realizate de Universitatea Craiova, în această perioadă de mercato
- Adrian Rus - Liber de contract
- Florin Ștefan - Liber de contract
- Steven Nsimba - Liber de contract
- Darius Fălcușan - 300.000 de euro, de la Empoli U23
- Assad Al-Hamlawy - 1.000.000 de euro, de la Slask Wroclaw
- Luca Băsceanu - 1.000.000 de euro, de la Farul
- Oleksandr Romanchuk - 750.000 de euro, de la Kryvbas Rih
- Mihnea Rădulescu - 250.000 de euro, de la Petrolul Ploiești
- Nikola Stevanovic - 100.000 de euro, de la Oțelul Galați
- David Maftei - 75.000 de euro, de la Steaua
- Alexandru Crețu - Liber de contract
- Samuel Teles - Liber de contract
- Tudor Băluță - Liber de contract
- Pavlo Isenko - 350.000 e euro, de la Vorskla Poltava