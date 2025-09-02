Pregătit să lucreze cu Chivu Jucător venit de la City la  Inter, entuziasmat după transferul în Serie A: „Sunt curios de ideile lui” +17 foto
Pregătit să lucreze cu Chivu Jucător venit de la City la Inter, entuziasmat după transferul în Serie A: „Sunt curios de ideile lui"

  • Manuel Akanji (30 de ani) a oferit prima reacție după transferul la Inter Milano.
  • Fostul jucător al celor de la Manchester City e încântat de mutare și nerăbdător să intre sub comanda lui Cristi Chivu.

Inter a debutat în noul sezon de Serie A cu un succes la scor, 5-0 cu Torino, însă în următoarea etapă a pierdut pe teren propriu, 1-2 cu Udinese.

Manuel Akanji: „Sunt curios de ideile lui Chivu”

„Sunt la cel mai mare club din Italia și unul dintre cele mai bune din lume, așa cum au dovedit în ultimii ani. Mi-a fost foarte ușor să-l aleg.

Cred că sunt capabil să joc pe toate cele trei poziții defensive, am făcut-o deja cu Elveția. Voi încerca să dau tot ce pot pe orice poziție mă va pune antrenorul, sunt curios să aud ideile lui.

Inter este o echipă foarte capabilă să ajungă în finală, sper să poată să o facă și de data aceasta, dar să și câștige câteva trofee.

Am jucat deja împotriva lor în finala Ligii Campionilor (n.r. - în 2023, cu City), să sperăm că vor câștiga de data aceasta și sper să pot face parte din această finală”, a declarat Akanji, potrivit sport.sky.it.

  • Echipa antrenată de Cristi Chivu a plătit un milion de euro pentru împrumutul fundașului elvețian și are opțiunea de a-l cumpăra definitiv în 2026 pentru 15 milioane de euro.

Următorul meci al „nerazzurrilor” este pe 13 septembrie, în deplasare la Juventus, de la ora 19:00.

