Angelescu pierde acțiuni Detalii de la majorarea de capital de la Rapid: „Am ajuns la 100 de milioane, dar investiția lui Șucu e mult mai mare” +39 foto
Victor Angelescu
Superliga

Angelescu pierde acțiuni Detalii de la majorarea de capital de la Rapid: „Am ajuns la 100 de milioane, dar investiția lui Șucu e mult mai mare”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 21:09
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 21:10
  • Victor Angelescu (41 de ani), acționar minoritar și președinte executiv al Rapidului, a oferit detalii despre majorarea capitalului social de la echipa din Giulești.
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Rapid a anunțat în cursul zilei de luni că s-a realizat o mărire de capital social, de aproape 5 milioane de euro, prin decizia acționarului majoritar, adică a lui Dan Șucu.

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Victor Angelescu: „A fost mărit capitalul, dar suntem în continuare sub monitorizare”

Victor Angelescu a anunțat că, deși a fost mărit capitalul social cu o sumă impresionantă, Rapid se va afla în continuare sub monitorizarea FRF, până la finalul lunii mai a anului viitor.

„A fost una dintre măsurile pe care le-am discutat cu cei de la Federație. A fost mărit capitalul, dar suntem în continuare sub monitorizare. Se va încheia la finalul lunii mai. Chiar dacă noi facem pașii devreme, abia atunci se încheie.

Nu a fost discutat doar acest lucru. S-a vorbit și despre, dau un exemplu, că nu poți să cheltuiești mai mulți bani decât încasezi. Sunt și altele, printre care și majorarea de capital, ca să putem să respectăm fair-play-ul financiar.

Majorarea a fost făcută de către Dan Șucu. Banii erau deja investiți de dinainte, au fost transformați din împrumuturi în capital social. Nu toți, doar o parte. Am ajuns la un capital de 100 de milioane de lei, dar investiția lui Dan Șucu e mult mai mare”, a declarat Angelescu la Prima Sport.

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Acționarul minoritar de la Rapid a vorbit și despre procentul de acțiuni pe care îl mai are în cadrul clubului giuleștean.

„În momentul de față, sper să nu greșesc, dar cred că mai dețin 8% din acțiuni la Rapid. Și aveam 10%, au scăzut cu două procente.

Am mai spus însă, pentru mine este irelevant, că e 10% sau 15% sau 8%. Nu pot să pierd toate acțiunile mele, ar trebui să fie o majorare cu o sumă incredibil de mare. Este irelevant, pentru că eu am vorbit cu Dan (Șucu) de la bun început. Sunt pro-investiții la Rapid.

Am cedat acțiunile de fiecare dată când a fost nevoie. Am ajutat și ajut cu tot ce pot eu. Oricum nu eram acționarul majoritar, deci e totul OK”.

Cum a mărit Șucu capitalul social la Rapid de când e patron

ANMĂRIREA DE CAPITAL SOCIAL
202120.000
20225.500.000
20235.000.000
20245.000.000
2025-
20264.8000.000

În momentul de față, capitalul social al Rapidului e de 100 de milioane de lei.

Ce înseamnă această majorarea de capital? Practic e o sumă de aproape 5 milioane de euro, pe care Dan Șucu o pune la dispoziția clubului.

Modul în care alege însă să o susțină financiar pe Rapid e complet diferit față de modul în stau lucrurile la FCSB. Și acolo, Gigi Becali a fost de multe ori nevoit să ofere bani clubului pentru a-i susține existența, doar că sumele introduse erau trecute sub formă de creditare și, automat, apăreau ca datorie a societății în bilanțul de final de an.

Practic, banii introduși de Șucu în Rapid nu se transformă într-o creanță a patronului, iar în bilanțul contabil, suma aceasta nu va figura ca o datorie pe care clubul o are de achitat.

Becali a apelat însă la măsura de a împrumuta, motivând că atunci când își recuperează banii, în anii în care clubul face profit, nu e nevoit să achite impozit pentru retragerea sumelor.

Dan Șucu a devenit acționarul majoritar al clubului în mai 2022. La acel moment, capitalul social al Rapidului nu exista, era sub 20.000 de lei.

Încă 5 milioane de euro de la Șucu! Rapid a anunțat majorarea capitalului social

Clubul a comunicat luni următoarele:

„Acționarii FC Rapid au aprobat majorarea capitalului social al clubului. Începând de astăzi, 17 august 2026, capitalul social al FC Rapid a fost majorat de la 75.000.000 de lei la 100.000.000 de lei, prin aportul acționarului majoritar.

Majorarea este în valoare de 25.000.000 de lei și reprezintă o nouă etapă în consolidarea financiară a clubului.

Prin această decizie, clubul își întărește baza financiară și creează condițiile necesare pentru continuarea investițiilor în dezvoltarea clubului și pentru atingerea celor mai înalte standarde, atât în plan sportiv, cât și organizațional.

Majorarea capitalului social reconfirmă și angajamentul pentru dezvoltarea proiectului Rapid și pentru crearea unei structuri solide, care să susțină obiectivele clubului în anii următori”.

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