Undă verde în Giulești pentru fanii români Vor putea vedea meciurile lui Beer Sheva din Liga Campionilor, după ce au fost interziși la play-off

Vlad Andronescu, președintele CS Rapid, a anunțat că suporterii români vor putea asista la meciurile jucate de Hapoel Beer-Sheva în Giulești, în faza principală din Liga Campionilor sau Europa League.

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Din cauza războiului în care Israelul este implicat împotriva Iranului, după cel din Gaza, Hapoel Beer Sheva joacă meciurile de acasă în străinătate în acest sezon.

După ce a jucat primele două tururi preliminare în Ungaria, pe stadionul lui Haladas, campioana Israelului a anunțat că își va disputa următoarele meciuri europene pe Giulești. Prima partidă a fost cea cu Sabah, din play-off-ul Ligii Campionilor, câștigată cu scorul de 2-1.

Suporterii români vor putea asista le meciurile europene ale lui Hapoel Beer Sheva

HBS a decis să interzică complet accesul fanilor români și a declanșat un val masiv de indignare pe rețelele de socializare.

Acum, Vlad Andronescu a venit cu vești bune pentru microbiști. Începând cu faza principală din Liga Campionilor sau Europa League, președintele CS Rapid a asigurat că suporterii români vor putea lua parte la meciurile campioanei din Israel, disputate pe Giulești.

„Cei de la Hapoel Beer Sheva vor juca fie Champions League, fie Europa League pe stadionul nostru. Bineînțeles, ne dorim cu toții să fie Champions League. România nu a mai avut de mult echipă în Champions League, așa că ne-am dori măcar ca oamenii, spectatorii și telespectatorii din România să vadă la noi meciurile de Champions League.

Acum nu s-a întâmplat, dar va fi deschis pentru fanii români la meciurile din grupă. Am primit confirmare de la ei și de la UEFA.

La meciul cu Sabah, decizia a fost a clubului și a UEFA, din motive de securitate. Au fost doi factori importanți, securitatea și clubul din Israel, care voia ca în prima fază să vadă cum decurge organizarea, cum se iau măsurile de securitate la un număr limitat de spectatori.

Având o amploare foarte mare zona de securitate, fiind vorba de un meci al unei echipe din Israel, au vrut să nu se arunce din prima la ceva nu știau cum avea să decurgă. Au vrut să o ia cu pași mici, să nu se supună niciunui risc la primul eveniment organizat la noi pe stadion”, a declarat Vlad Andronescu, citat de gsp.ro.

Un ziarist israelian venit la București miercuri a explicat pentru GOLAZO.ro motivul pentru care Beer Sheva ia în calcul deschiderea porților și pentru fanii români:

„În special dacă e un adversar ca Real Madrid sau Barcelona, conducerea clubului va dori să se joace cu casa închisă, să aibă tribunele pline dacă se poate, pentru atmosferă și pentru a câștiga mai mulți bani”.

Modelul Hapoel Tel Aviv în baschet: au primit și fani bulgari la Sofia

Acesta a dat exemplul clubului israelian de baschet Hapoel Tel Aviv, care a jucat multe meciuri în sezonul trecut de EuroLeague (echivalentul Champions) în Bulgaria, la Sofia.

Unele dueluri desfășurate pe Arena 8888, sală cu 12.000 de locuri capacitate, au avut mulți spectatori, inclusiv localnici.

Iată doar trei dintre ele:

30 septembrie 2025, Hapoel - Barcelona (103-87): 8.000 de fani.

29 octombrie 2025, Hapoel - Partizan Belgrad (97-84): 7.647 de fani.

9 aprilie 2026, Hapoel - Olympiacos Pireu (85-89): 10.920 de fani.

Stagiunea viitoare, Hapoel Tel Aviv se va întoarce la Sofia pentru EuroLeague.

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