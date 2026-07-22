Rapid, monitorizată de FRF Giuleștenii se confruntă cu probleme din cauza fair-play-ului financiar: „Am investit prea mult” +26 foto
Superliga

Rapid, monitorizată de FRF Giuleștenii se confruntă cu probleme din cauza fair-play-ului financiar: „Am investit prea mult”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 10:43
alt-text Actualizat: 22.07.2026, ora 10:43
  • Victor Angelescu (41 de ani), acționar minoritar și președinte executiv al Rapidului, a confirmat că formația din Giulești se află sub monitorizarea Federației Române de Fotbal din cauza regulilor de fair-play financiar.
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Clubul a ajuns în această situație după ce, raportat la ultimii ani, cheltuielile au depășit limitele acceptate în raport cu veniturile.

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Rapid se confruntă cu probleme cauza fair-play-ului financiar: „Am investit prea mult”

Angelescu susține însă că situația poate fi reglată în actualul sezon și că Rapid ar putea ieși de sub monitorizare anul viitor.

„Da, suntem în primul an, monitorizați pentru fair-play financiar. Am investit prea mult. S-a cheltuit prea mult, adică.

Suntem la început, de puțin timp. Am avut un an foarte bun când i-am vândut pe Rrahmani, Krasniqi, Moldovan.

Se iau ultimii trei ani. Am ieșit pe minus. Avem acum o medie a nivelului salarial pe care nu ai voie să o depășești. Nu ai voie să cheltui cu 20% mai mult decât încasezi. O să se mărească capitalul social al companiei. Dacă ne reglăm financiar, la anul scăpăm de monitorizare și nu mai avem nicio restricție”, a spus acesta, conform primasport.ro.

FOTO. Rapid - Sepsi (1-0), în prima etapă din Superliga

Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan

Galerie foto (26 imagini)

Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
+26 Foto
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Victor Angelescu a precizat că Rapid nu este singurul club din Liga 1 aflat într-o asemenea situație.

„Mai sunt cluburi în situația asta: Craiova cred că încă e, CFR este”, a mai declarat acesta.

Situația Rapidului pe piața transferurilor, din sezonul 2022-2023 încoace, conform transfermarkt.com.

SezonCheltuieli pe transferuriVenituri din transferuriDiferență
2022-20231,45 mil. €4,02 mil. €+2,57 mil. €
2023-20245,95 mil. €3,45 mil. €-2,50 mil. €
2024-20254,65 mil. €7,87 mil. €+3,22 mil. €
2025-20262,11 mil. €140.000 €-1,97 mil. €

Rapid, ca Manchester City

Clubul „cetățenilor” așteaptă hotărârea ligii engleze în cazul celor 130 de încălcări ale regulilor fair-play-ului financiar.

Încă din februarie 2020, clubul a fost acuzat și exclus inițial doi ani din Liga Campionilor pentru încălcarea fair-play-ului financiar al UEFA. Condamnare anulată chiar în acea vară de TAS.

Ulterior, în 2023, „cetățenii” au fost acuzați și de liga engleză, care a descoperit ignorarea regulilor fair-play-ului financiar din Premier League de 130 de ori.

În această vară, e așteptat verdictul. City riscă până la retrogradarea în Championship!

2,054 miliarde de euro
a cheltuit City pentru achiziții de jucători în perioada 2016-2026, excluzând transferurile efectuate în această vară. A vândut de 963 de milioane

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