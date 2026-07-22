Rapid, monitorizată de FRF Giuleștenii se confruntă cu probleme din cauza fair-play-ului financiar: „Am investit prea mult”

Victor Angelescu (41 de ani), acționar minoritar și președinte executiv al Rapidului, a confirmat că formația din Giulești se află sub monitorizarea Federației Române de Fotbal din cauza regulilor de fair-play financiar.

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Clubul a ajuns în această situație după ce, raportat la ultimii ani, cheltuielile au depășit limitele acceptate în raport cu veniturile.

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Angelescu susține însă că situația poate fi reglată în actualul sezon și că Rapid ar putea ieși de sub monitorizare anul viitor.

„Da, suntem în primul an, monitorizați pentru fair-play financiar. Am investit prea mult. S-a cheltuit prea mult, adică.

Suntem la început, de puțin timp. Am avut un an foarte bun când i-am vândut pe Rrahmani, Krasniqi, Moldovan.

Se iau ultimii trei ani. Am ieșit pe minus. Avem acum o medie a nivelului salarial pe care nu ai voie să o depășești. Nu ai voie să cheltui cu 20% mai mult decât încasezi. O să se mărească capitalul social al companiei. Dacă ne reglăm financiar, la anul scăpăm de monitorizare și nu mai avem nicio restricție”, a spus acesta, conform primasport.ro.

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Victor Angelescu a precizat că Rapid nu este singurul club din Liga 1 aflat într-o asemenea situație.

„Mai sunt cluburi în situația asta: Craiova cred că încă e, CFR este”, a mai declarat acesta.

Situația Rapidului pe piața transferurilor, din sezonul 2022-2023 încoace, conform transfermarkt.com.

Sezon Cheltuieli pe transferuri Venituri din transferuri Diferență 2022-2023 1,45 mil. € 4,02 mil. € +2,57 mil. € 2023-2024 5,95 mil. € 3,45 mil. € -2,50 mil. € 2024-2025 4,65 mil. € 7,87 mil. € +3,22 mil. € 2025-2026 2,11 mil. € 140.000 € -1,97 mil. €

Rapid, ca Manchester City

Clubul „cetățenilor” așteaptă hotărârea ligii engleze în cazul celor 130 de încălcări ale regulilor fair-play-ului financiar.

Încă din februarie 2020, clubul a fost acuzat și exclus inițial doi ani din Liga Campionilor pentru încălcarea fair-play-ului financiar al UEFA. Condamnare anulată chiar în acea vară de TAS.

Ulterior, în 2023, „cetățenii” au fost acuzați și de liga engleză, care a descoperit ignorarea regulilor fair-play-ului financiar din Premier League de 130 de ori.

În această vară, e așteptat verdictul. City riscă până la retrogradarea în Championship!

2,054 miliarde de euro a cheltuit City pentru achiziții de jucători în perioada 2016-2026, excluzând transferurile efectuate în această vară. A vândut de 963 de milioane

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